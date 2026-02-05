Ένας Σαουδάραβας τουρίστας εγκλωβίστηκε το πρωί της Πέμπτης (5/2) στο Μέτσοβο εξαιτίας των σφοδρών χιονοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ενημερώσει τις αρχές πως αδυνατούσε να προχωρήσει.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη κοντά στην λίμνη Πηγών Αώου, με τον τουρίστα να καλεί και να ενημερώνει τις αστυνομικές αρχές περίπου στις 07:00.

Στο σημείο επιχείρησε να σπεύσει όχημα της οδικής βοήθειας, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο οδηγός εγκλωβίστηκε και εκείνος εξαιτίας του χιονιού.

Τελικά, στην περιοχή κινήθηκε αποχιονιστικό μηχάνημα για να συνδράμει στον απεγκλωβισμό του Σαουδάραβα τουρίστα και του οδηγού της οδικής βοήθειας.

Πηγή: Epirus Post