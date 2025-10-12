Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12 Οκτωβρίου) στην Καβάλα, όταν ένας 51χρονος κυνηγός έχασε τη ζωή του από εκπυρσοκρότηση του όπλου του, στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άτυχος άνδρας είχε βγει για κυνήγι με φίλους του σε αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ορφανού. Η εξόρμηση είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η παρέα είχε ήδη εντοπίσει και χτυπήσει ένα αγριογούρουνο.

Κατά την προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το σημείο για να περισυλλέξουν το θήραμα, το κυνηγετικό όπλο του 51χρονου φέρεται να εκπυρσοκρότησε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Οι φίλοι του προσπάθησαν να του προσφέρουν βοήθεια, όμως ο άνδρας κατέληξε ακαριαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο δεν ήταν ασφαλισμένο τη στιγμή του δυστυχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ έχει διαταχθεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Η τοπική κοινωνία του Παγγαίου έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς ο 51χρονος ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στην περιοχή.