Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ειρήνη Μουρτζούκου οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών για να δικαστεί σχετικά με τον θάνατο τριών βρεφών και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις αποδιδόμενες κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση ζήτησε την εξαίρεση του πατριού της από τη διαδικασία υποστήριξης της κατηγορίας.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου και την κατάθεση της πρώτης μάρτυρος κατηγορίας, η οποία είναι μητέρα ενός εκ των θυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν συνομιλίες της κατηγορουμένης με τη μητέρα της, οι οποίες καταδεικνύουν διαφοροποίηση στις σχέσεις των δύο γυναικών.

Στη δίκη αναμένεται να εξεταστούν συνολικά περίπου ογδόντα μάρτυρες για την πολύκροτη αυτή υπόθεση που έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Πέμπτης η 26χρονη, Ειρήνη Μουρτζούκου πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης προκειμένου να δικαστεί για την υπόθεση θανάτου τριών βρεφών, δύο εκ των οποίων ήταν δικά της και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΕΡΤnews, η διαδικασία ξεκίνησε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα. Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Νίκος Αλεξανδρής, ζήτησε την εξαίρεση του πατριού της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας και ότι δεν είχε ουσιαστική σχέση μαζί της

Advertisement

Advertisement

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες έτσι όπως της αποδίδονται. Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας η κουμπάρα και μητέρα του 6 μηνών βρέφους το οποίο βρέθηκε νεκρό και όπως είχε ομολογήσει η 26χρονη, το είχε σκοτώσει το Φεβρουάριο του 2021. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καταγράφηκαν συνομιλίες της κατηγορουμένης με τη μητέρα της, στοιχείο που δείχνει μια διαφοροποίηση στις σχέσεις των δύο γυναικών

Πρόκειται για πολύκροτη υπόθεση, που είχε απασχολήσει το πανελλήνιο. Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περίπου 80 με 81 μάρτυρες



Λίγο μετά τις 9 το πρωί της Πέμπτης η 26χρονη, Ειρήνη Μουρτζούκου πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Πατρών παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης προκειμένου να δικαστεί για την υπόθεση θανάτου τριών βρεφών, δύο εκ των οποίων ήταν δικά της και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΕΡΤnews, η διαδικασία ξεκίνησε με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα. Στη συνέχεια, ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Νίκος Αλεξανδρής, ζήτησε την εξαίρεση του πατριού της από την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας και ότι δεν είχε ουσιαστική σχέση μαζί της

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες έτσι όπως της αποδίδονται. Πρώτη μάρτυρας κατηγορίας η κουμπάρα και μητέρα του 6 μηνών βρέφους το οποίο βρέθηκε νεκρό και όπως είχε ομολογήσει η 26χρονη, το είχε σκοτώσει το Φεβρουάριο του 2021. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καταγράφηκαν συνομιλίες της κατηγορουμένης με τη μητέρα της, στοιχείο που δείχνει μια διαφοροποίηση στις σχέσεις των δύο γυναικών

Πρόκειται για πολύκροτη υπόθεση, που είχε απασχολήσει το πανελλήνιο. Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περίπου 80 με 81 μάρτυρες.

Η 26χρονη έχει ομολογήσει επίσης ότι σκότωσε και την αδελφή της το 2014. Για το αδίκημα αυτό, όμως, έχει παρέλθει ο χρόνος και έχει παραγραφεί.

Πηγή: dikastiko.gr