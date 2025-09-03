Σε χάος εξελίχθηκε η βόλτα για αρκετούς τουρίστες που βρίσκονταν έξω από κατάστημα εστίασης στη Μύκονο, όταν δύο παρέες Ιταλών τουριστών πιάστηκαν στα χέρια και ορισμένοι από αυτούς επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Το βίντεο – ντοκουμέντο που απαθανάτισε ο γνωστός YouTuber Χρήστος Γιαννέλης, δείχνει την άγρια συμπλοκή ανάμεσα στους νεαρούς, καθώς και τους αστυνομικούς που τους πλησίασαν στη συνέχεια επιχειρώντας να βάλουν ένα τέλος στην συμπλοκή.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν οι δύο παρέες των μεθυσμένων τουριστών διαπληκτίστηκαν έντονα. Οι Ιταλοί άρχισαν να χτυπούν και να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον, ενώ οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο, ήρθαν αντιμέτωποι με την απρόσμενη αντίσταση των εμπλεκομένων προσώπων.

Οι Ιταλοί τουρίστες όχι μόνο συμμορφώθηκαν στις εντολές των αστυνομικών, αλλά τους επιτέθηκαν κιόλας, κάτι που οδήγησε στη σύλληψή τους. Δεκάδες περαστικοί που έκαναν την βραδινή τους βόλτα στη Χώρα της Μυκόνου σταμάτησαν έκπληκτοι και είδαν τους νεαρούς να χτυπούν με βιαιότητα ο ένας τον άλλον.

Τελικά, οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν μερικούς από τους πρωταγωνιστές του άγριου επεισοδίου και να τους οδηγήσουν στο Α.Τ. Μυκόνου.