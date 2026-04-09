Έπειτα από μια μακρά νοσηλεία, μια πρόσφυγας που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, κατάφερε να βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από 64 ημέρες.

Η γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, υπέστη πολύ βαριά τραύματα, μεταξύ των οποίων σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξεις σε εσωτερικά όργανα, ενώ δυστυχώς έχασε και το έμβρυο που κυοφορούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η κατάστασή της παρουσίασε βελτίωση, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίσουν τη μεταφορά της από τη ΜΕΘ σε απλό θάλαμο νοσηλείας. Όπως δήλωσε ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Χίου, Νίκος Σμυρνιούδης, η απόφαση αυτή ελήφθη τη Μεγάλη Τρίτη, 7 Απριλίου, καθώς η υγεία της πλέον το επέτρεπε.

Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς η οικογένειά της, ο σύζυγός της και τα δύο παιδιά τους που διασώθηκαν από το ναυάγιο, αν και η οικογένεια θρηνεί την απώλεια του 13χρονου γιου τους. Όλο αυτό το διάστημα περίμεναν με αγωνία μια θετική εξέλιξη, ελπίζοντας στην ανάρρωσή της και στην έξοδό της από την εντατική.