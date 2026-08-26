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Σορός σε προχωρημένη κατάσταση σήψης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Η σορός περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Νάξου.

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Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό, το άτομο έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα. Ωστόσο, η ταυτοποίησή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή, εξαιτίας της προχωρημένης αλλοίωσης της σορού.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να ακολουθήσουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του νεκρού.