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Η επιβεβαίωση νέας εστίας ευλογιάς αιγοπροβάτων στη Ζαχάρω έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κτηνοτρόφους της Ηλείας. Κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους εντοπίστηκαν 95 μολυσμένα ζώα, τα οποία πρόκειται να θανατωθούν, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικά τις επιθεωρήσεις στην περιοχή για να διαπιστώσουν αν η νόσος έχει επεκταθεί και σε άλλες εκτροφές.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, οι αρμόδιες αρχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας προχώρησαν άμεσα στην εφαρμογή πρόσθετων μέτρων πρόληψης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, τόνισε την ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας και συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων, επισημαίνοντας ότι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου, των κτηνοτρόφων και της τοπικής οικονομίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

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Παράλληλα, ανακοινώθηκε η λειτουργία σταθμού απολύμανσης στη διασταύρωση προς Φιγαλεία, στην Εθνική Οδό Ζαχάρως–Κυπαρισσίας, εντός των ορίων του Δήμου Ζαχάρως. Το συγκεκριμένο σημείο επιλέχθηκε λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων που σχετίζονται με αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ο σταθμός θα λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 έως τις 14:00, παρέχοντας απολυμάνσεις σε οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμό που διέρχονται από την περιοχή, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.