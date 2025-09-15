Μεγάλο κύμα μεταναστευτικών ροών παρατηρήθηκε το περασμένο σαββατοκύριακο (13/9-14/9) στο νησί της Κρήτης. Ακόμη μια βάρκα με παράτυπους αλλοδαπούς εντοπίστηκε χθες (14/9) το απόγευμα στο νότια του νομού Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, 40 μετανάστες αποβιβάστηκαν σε παραλία, σε μικρή απόσταση από τους Καλούς Λιμένες. Λίγα λεπτά αργότερα εντοπίστηκαν από πολίτες, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύλληψη και την κράτηση των μεταναστών. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο χώρο του παλιού Ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Οι τοπικοί φορείς μιλούν για πολύ άσχημες συνθήκες στον εν λόγω χώρο, αφού στο ακατάλληλο αυτό κτίριο διαμένουν ήδη 149 παράτυποι μετανάστες. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα, βρίσκονται στο κτίριο εδώ και 28 μέρες, αφού η μεταφορά τους σε δομές κράτησης της ηπειρωτικής χώρας δεν είναι δυνατή.