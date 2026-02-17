Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/2) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χώρο εστίασης στη Νέα Μάκρη και πιο συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Αεροπορίας και Μιαούλη, στο Ζούμπερι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκτασης σε γειτονικά κτίρια.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην επιχείρηση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Τα αίτια που την προκάλεσαν παραμένουν έως τώρα άγνωστα, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: irafina