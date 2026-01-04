Την εκδοχή του εμπρησμού εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα σε κατάστημα αισθητικής, στην πλατεία Ηρώων στη Νέα Σμύρνη Αττικής.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 03.00 στο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Μεσημβρίας και πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το κατάστημα, ενώ μαύρισαν οι τοίχοι στον πρώτο και δεύτερο όροφο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στον τόπο της πυρκαγιάς βρέθηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που παραπέμπουν σε εμπρησμό.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ