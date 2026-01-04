Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ανδραβίδα η τραγική είδηση της αυτοκτονίας ενός 50 χρονου άνδρα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, μέσα στον στάβλο που διατηρούσε στην περιοχή του Τραγανού.

Ο 50χρονος, που εντοπίστηκε από τον αδελφό του, ήταν ο πατέρας του 22χρονου Γιώργου Σινάνου, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα το καλοκαίρι του 2025 βυθίζοντας στην θλίψη και την απογοήτευση την οικογένειά του. Μια πληγή, που δεν κατάφερε να επουλωθεί στην καρδιά του πατέρα του, που έχασε σε μια στιγμή το μοναχοπαίδι του, οδηγώντας τον να βάλει τέλος και στη δική ζωή.

Συγγενείς ανέφεραν στο patrisnews.gr ότι ο 50χρονος πατέρας δεν κατάφερε να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του και εντιμετώπισε έντονα ψυχολογικά προβλήματα.

Ο 22χρονος Γιώργος είχε τραυματιστεί θανάσιμα σε τροχαίο ατύχημα στις 22 Ιουλίου στην Ανδραβίδα Ηλείας όταν το Ι.Χ στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο.

Οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα για τον τραγικό θάνατο του 50χρονου και χειρίζονται την υπόθεση, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από ένα ακόμη ανθρώπινο δράμα.

Πηγή: patrisnews.gr