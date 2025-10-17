Ο δράστης που τον Μάρτιο 2022 είχε σκοτώσει ένα ζευγάρι και είχε πνίξει τα 2 από τα 3 παιδιά τους επειδή του χρωστούσαν τα ενοίκια του σπιτιού στην Ανδραβίδα Ηλείας, 3 χρόνια μετά στο εφετείο θα προσπαθήσει να μειώσει την ποινή του ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στο εφετείο το επόμενο διάστημα. Ο δράστης έχει καταδικαστεί τέσσερις φορές ισόβια μια για κάθε ζωή που αφαίρεσε, ενώ το σπίτι που έγινε το έγκλημα παραμένει σφραγισμένο.

Το χρονικό του εγκλήματος

Μάρτιος 2022. Ένα μικρό σπίτι στην Ανδραβίδα Ηλείας μετατρέπεται σε αποτρόπαια σκηνή εγκλήματος. Τέσσερις άνθρωποι, μια ολόκληρη οικογένεια σβήνουν βίαια από τα χέρια ενός ανθρώπου που έμελλε να μείνει στη μνήμη της τοπικής κοινωνίας -και όχι μόνο -ως ο «εκτελεστής» της διπλανής πόρτας.

Ο 61χρονος σκοτώνει τους 2 γονείς και πνίγει τα 2 από τα 3 παιδιά τους, ηλικίας μόλις 2 και 3 ετών.

Οι σοροί του 32χρονου και της 28χρονης είχαν εντοπιστεί πάνω σε τρέιλερ στην αποθήκη του σπιτιού. Το ηλικίας 3 ετών παιδί είχε βρεθεί πάνω σε κλινοσκεπάσματα στο δάπεδο της αποθήκης, δίπλα από το τρέιλερ, ενώ το άλλο παιδί, ηλικίας 2 ετών, είχε εντοπιστεί νεκρό μέσα στο σπίτι από τον 12χρονο αδελφό του, ο οποίος από καθαρή σύμπτωση δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της σφαγής.

Το έγκλημα έδειχνε να είναι προμελετημένο, με τον δράστη να είχε σκοπό να «εξαφανίσει» τα ίχνη της δολοφονημένης οικογένειας, γι’ αυτό και είχε ξεκινήσει να «φορτώνει» τις σορούς σε τρέιλερ για να τις μεταφέρει.

Ο λόγος πίσω από το φονικό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε αργότερα ήταν τα οφειλόμενα ενοίκια. Η οικογένεια που έμενε στο σπίτι, του χρωστούσε ενοίκια κι αυτός αποφάσισε να πάρει πίσω το χρέος με αίμα.

Τρία χρόνια μετά το σπίτι όπου δολοφονήθηκε σχεδόν ολόκληρη η οικογένεια παραμένει σφραγισμένο. Ο δράστης, ο οποίος καταδικάστηκε σε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, μια για κάθε ανθρώπινη ζωή που αφαίρεσε, μέσα στους επόμενους μήνες το εφετείο καλείται να εξετάσει ξανά την υπόθεση.

Ο 61χρονος θα προσπαθήσει να μειώσει την ποινή του επιδιώκοντας μια δεύτερη ευκαιρία ή έστω έναν ελαφρύτερο εγκλεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12 χρόνος γιος της 28χρονης μητέρας που είχε αποκτήσει από προηγούμενο γάμο και είχε γλιτώσει από καθαρή σύμπτωση από τα χέρια του εκτελεστή μεγαλώνει μακριά από τον τόπο της τραγωδίας μαζί με τον πατέρα του.