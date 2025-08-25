Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το πρωί της Δευτέρας (25/8) μέσα στη θάλασσα, στο Λιμάνι του Πειραιά. Η γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών και αγνώστων στοιχείων φορούσε ένα ολόσωμο μαγιό την στιγμή που εντοπίστηκε η σορός της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα περισυνελέγη από σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα είχε πάει για μπάνιο, ενδεχομένως σε κάποια κοντινή παραλία, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε από το πλοίο «Απόλλων» που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Αίγινα και αμέσως δόθηκε ειδοποίηση μέσω ασυρμάτου ότι υπάρχει άνθρωπος στη θάλασσα.

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ στη σορό θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)