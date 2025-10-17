Πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης εντόπισαν οι Αρχές σε κοντέινερ με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες, συνολικού βάρους 38,2 κιλών, επιμελώς κρυμμένες στο εσωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η αξία της κατασχεθείσας κοκαΐνης στην παράνομη αγορά θα μπορούσε να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ εντοπίστηκαν -33- αυτοσχέδιες συσκευασίες, περιέχουσες κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους -38- κιλών και -200- γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί εντός εμπορευματοκιβωτίου, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Το εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο με πλοίο από χώρα του εξωτερικού με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, ήταν έμφορτο με -1.080- χαρτοκιβώτια με μπανάνες.