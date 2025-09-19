Η «μεταγραφή» των ημερών με τον Ανδρέα Λοβέρδο να φοράει τη γαλάζια φανέλα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την πρόθεση του κόουτς Κυριάκου να συνεχίσει το άνοιγμα προς την κεντροαριστερά. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι δεν θα επιχειρηθεί διεύρυνση και προς τα δεξιά. Κάτι οι εσωκομματικοί ψίθυροι περί «πασοκοποίησης της παράταξης», κάτι η ανάγκη για περισσότερες συνεργασίες με στόχο την ενίσχυση των δημοσκοπικών ποσοστών, εντείνουν τη φημολογία για προσχώρηση βουλευτή που εξελέγη με τη «Νίκη». «Η ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι θέμα ημερών», όπως λένε συνήθως και οι μάνατζερ στο ποδόσφαιρο, εκτός αν «σπάσει» τελευταία στιγμή.

Το άκουσα από σίγουρη πηγή του Μαξίμου και σας το μεταφέρω: «Όποιος νομίζει ότι ο Πρωθυπουργός μας επέλεξε τον Ανδρέα ως ακόμα μια μεταγραφή από το ΠΑΣΟΚ, κοιμούνται βαθειά. Η επιλογή ήταν οπαδική. Μας έφερε έναν φανατικό γαύρο (γαύρος και ο δικός μας) για να δυναμώσει το μέτωπο εναντίον του γνωστού Προέδρου που μας βγαίνει πολύ στη κόντρα τον τελευταίο καιρό. Κερκίδα εκείνος, κερκίδα και εμείς»! Όταν έκλεισε το τηλέφωνο, σκέφτηκα αυτό που άκουσα. Δηλαδή την οπαδοποίηση. Βρε, μπάς και το ΠΑΣΟΚ θα το λέμε σε λίγο «ΠΑνελλήνιος Σύλλογος Οπαδών Κυριάκου»;

Πως το έλεγε το τραγούδι του Λουκιανού Κηλαηδόνη; « Αρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το ματς, τρεχάτε κι αρχίζει το ματς…». Κατασκοπεύοντας σε κτίριο απέναντι από τον Εθνικό Κήπο, ακούω ότι με το που σκάσει η νέα χρονιά, θα έχουμε επίσημη επαναδραστηριοποίηση πασίγνωστου πολιτικού προσώπου, που θα ανακατέψει κι άλλο το σκορ στο γήπεδο της Αριστεράς. (Χρειάζεται να σσς γράψω το όνομά «Αλέξης»;). Μιας αριστεράς που τρώει συνέχεια γκολ και στην επίθεση παίζει χωρίς δεκάρι και εννιάρι. Ούτε δημιουργία, ούτε δρόμος για τα αντίπαλα δίχτυα. Υπάρχει, βέβαια, η διαβεβαίωση από άλλες πηγές, ότι τη νέα του φανέλα θα την βάλει μετά το όποιο ντέρμπι στις επόμενες εκλογές. Ίδωμεν…

Δεν το λένε και επιτυχημένο στην επαγγελματική του καριέρα. Γραφικότητα και μη επάρκεια σε όποιο πόστο του έδιναν καρέκλα. Επίσης αντιΚάρολος. Δεν ήθελε να βλέπει στα μάτια του τον σημερινό Βασιλιά της Βρετανίας από τότε που ήταν πρίγκιπας – διάδοχος. Γι’αυτό και του έκοβε στις φωτό το κεφάλι του και στο σώμα του κόλλαγε τη φάτσα κάποιου άλλου. Τέτοια παράνοια μοντάζ μιλάμε. Αλλά είχε και έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Κουμπάρος μέλους πασίγνωστης οικογένειας. Οπότε και φυτεύτηκε σε πολύ σημαντικό κυβερνητικό γραφείο. Όχι μετακλητός, αλλά υφυπουργός. Γιατί σας τα λέω αυτά; Ως καλά ενημερωμένος κατάσκοπος μαθαίνω ότι βρίσκεται υπό επιτήρηση από τα ψηλά του Υπουργείου του. Μπας και του ξεφύγουν πράγματα στο δημόσιο λόγο του, από αυτά που έχει αμολύσει στο παρελθόν, δημιουργώντας γενικότερα προβλήματα. Με λίγα λόγια, η «επιτελική» κυβέρνηση των «αρίστων» σε πλήρη ανάπτυξη.

Σχέδια επί σχεδίων φαίνεται πως έχει ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η Πίνδος». Στο γραφείο του Κατασκόπου έφτασαν πληροφορίες από έγκυρη πηγή ότι μέχρι το 2030 η εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει τουλάχιστον 70 εκατομμύρια ευρώ για περαιτέρω ανάπτυξη. Δεν μιλάμε για μικροεπεκτάσεις αλλά για σοβαρές κινήσεις, όπως νέο εκκολαπτήριο, αναβάθμιση και επέκταση της μονάδας ψημένων πουλερικών, ανανέωση στόλου μεταφορικών μέσων, εκσυγχρονισμός του πτηνοσφαγείου και δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης. Η «Πίνδος», που ήδη κατέχει πάνω από 30% μερίδιο αγοράς, δείχνει πως όχι μόνο δεν επαναπαύεται, αλλά ετοιμάζεται να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα πουλερικών, σε μια εποχή που οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής ευνοούν την κατανάλωση τους. Αν όλα αυτά υλοποιηθούν, ο συνεταιρισμός δεν θα είναι απλώς ο leader της αγοράς. Θα αποτελέσει case study για το πώς ένας ελληνικός συνεταιρισμός μπορεί να λειτουργεί με διεθνή κριτήρια ανταγωνιστικότητας.

Το «χρυσάφι» των απορριμμάτων σε Κω και Κάλυμνο ανάβει…τον ανταγωνισμό! Εταιρείες και εταιρειούλες ετοιμάζονται να στριμωχτούν στο νέο διαγωνισμό που αναμένεται να προκηρυχθεί στο Νότιο Αιγαίο, για τη δημιουργία μονάδων διαχείρισης αποβλήτων σε Κω και Κάλυμνο. Το έργο θα γίνει με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και μοιράζει πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ στην αγορά. Το ενδιαφέρον είναι διπλό: από τη μια, οι υποδομές αυτές θα δώσουν ανάσα σε κατοίκους και τουρίστες, που κάθε καλοκαίρι βλέπουν το πρόβλημα των απορριμμάτων να γιγαντώνεται και από την άλλη, το 80% του έργου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κάνοντάς το «φιλέτο» για όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο. Ετησίως θα διαχειρίζονται 46.238 τόνους αποβλήτων, στοιχείο που δείχνει το μέγεθος της πρόκλησης. Οι εταιρείες που κυνηγούν αντίστοιχους διαγωνισμούς έχουν κάθε λόγο να μπουν δυναμικά, ενώ για τους τοπικούς φορείς η επιτυχής υλοποίηση θα είναι τομή.

Έλληνας «μάγος» των επενδύσεων, θέλει να «ρίξει» λεφτά στην πατρίδα του! Έκανε σπουδές με υποτροφία στην Ελλάδα και στο ΜΙΤ, δούλεψε σε κορυφαία επενδυτική του Λονδίνου και στα μέσα της δεκαετίας του 2000 ήταν ίσως ο πιο καλοπληρωμένος Έλληνας – ή και Ευρωπαίος – διαχειριστής κεφαλαίων. Σήμερα, τρέχει τη δική του εταιρεία, με πελάτες που εμπιστεύονται σε εκείνον όχι απλώς χρήματα, αλλά όραμα για υψηλές αποδόσεις. Ο ίδιος δηλώνει δικαιωμένος και πλούσιος – και αυτός και οι πελάτες του. Τι ψάχνει τώρα; Να επενδύσει στην Ελλάδα. Στον Κατάσκοπο έλεγε πως θέλει «ρεαλιστικά projects με υψηλές αποδόσεις» – ένας συνδυασμός δύσκολος σε μια αγορά όπου περισσεύουν τα ονειροπόλα σχέδια. Για αυτό άλλωστε ταξίδεψε πρόσφατα στη Νότια Αμερική, όπου – όπως παραδέχτηκε – οι επιχειρηματίες μπορεί να ζουν με γεωπολιτικούς κινδύνους, αλλά τουλάχιστον παρουσιάζουν business plans με αρχή, μέση και τέλος. Θα βρει στην Ελλάδα το αντίστοιχο; Ή θα πει «hasta la vista» και θα επενδύσει αλλού;

Το λιμάνι του Πειραιά μετονομάζεται σε νέο… Περλ Χάρμπορ, με φόντο τις γεωπολιτικές συγκρούσεις ΗΠΑ–Κίνας. Οι άνθρωποι του Τραμπ έχουν καταστήσει σαφές ότι η Cosco, που σήμερα ελέγχει το 67% του ΟΛΠ, βρίσκεται στο στόχαστρο. Οι Κινέζοι πιέζουν για τη δημιουργία τέταρτου προβλήτα, με στόχο να κάνουν τον Πειραιά κυρίαρχο στη Μεσόγειο. Όμως, οι Αμερικανοί αναμένεται να μπουν «σφήνα», αν και ακόμη δεν έχουν διατυπώσει επισήμως τι θα ζητήσουν ή θα προτείνουν. Το μόνο σίγουρο είναι πως το ελληνικό λιμάνι μετατρέπεται σε πεδίο σκληρού ανταγωνισμού. Και όταν συγκρούονται βουβάλια, τα βατράχια – στην προκειμένη περίπτωση η ελληνική οικονομία – κινδυνεύουν να πληρώσουν τον λογαριασμό. Για την ώρα, η Αθήνα παρακολουθεί σιωπηλά. Το ερώτημα είναι ένα: Έχει στρατηγικό σχέδιο ή θα βρεθεί θεατής σε ένα γεωπολιτικό ντόμινο;

Σύμπτωση; Στον Πειραιά συνεχίζεται το κοπιαστικό έργο της αποσφράγισης των 2,435(!) κοντέινερ στο πλαίσιο της επιχείρησης Calypso από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, την ΕΛΑΣ και την ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου/ξεπλύματος μυθικών διαστάσεων που αποκαλύφθηκε ότι συνεχίζεται επί χρόνια στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Πιάστηκαν Κινέζοι και Ελληνες τελωνειακοί (και βλέπουμε). Λες να το επικαλεστούν οι Αμερικανοί που θέλουν να ανατρέψουν ισορροπίες; Εγώ μία φτωχή κατάσκοπος είμαι, αλλά είπα να ρωτήσω…

Το WeChat Pay στην Ελλάδα – η νέα ευκαιρία! Δείτε τι εννοώ και θα καταλάβετε… Η Κίνα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο όπου τα χαρτονομίσματα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Στη θέση τους, όλοι χρησιμοποιούν ψηφιακά πορτοφόλια – και κυρίως το WeChat Pay. Ο Κατάσκοπος μαθαίνει ότι ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμών έρχεται και στην Ελλάδα. Και μάλιστα όχι θεωρητικά, αλλά με συμφωνία που «έκλεισαν» δύο ελληνικές εταιρείες κάτω από την ίδια ομπρέλα. Η προοπτική είναι τεράστια, καθώς σήμερα 350.000–400.000 Κινέζοι τουρίστες επισκέπτονται τη χώρα μας, όμως τα επόμενα χρόνια ο αριθμός τους αναμένεται να εκτοξευθεί. Χωρίς το WeChat Pay, οι επαγγελματίες σε τουριστικούς προορισμούς – Αθήνα, Σαντορίνη, Μύκονο, Μετέωρα, Θεσσαλονίκη – θα βλέπουν τους πελάτες να κοιτούν τις βιτρίνες αλλά να μην ψωνίζουν. Αντίθετα, με το WeChat Pay, κοσμηματοπωλεία, πολυτελή brands, εστιατόρια και ακτοπλοϊκές εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά. Καλή ευκαιρία για τα επιμελητήρια να κινηθούν συντονισμένα και να ενημερώσουν τα μέλη τους καθώς η μετάβαση στις ψηφιακές πληρωμές δεν είναι πολυτέλεια, είναι προϋπόθεση βιωσιμότητας. Προσεχώς αναλυτικό ρεπορτάζ!