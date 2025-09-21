Γράφουν Τέρενς Κουίκ, Θέα Μανούρα

Μία άγνωστη απόρρητη επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη επικαλέστηκε σήμερα ο πρώην υπουργός Ανδρέας Λοβέρδος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αποχώρησή του από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την τωρινή προσχώρηση/συνεργασία του με τη Νέα Δημοκρατία.

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «10 με τόνο» των δημοσιογράφων Αντώνη Φουρλή και Στέλλας Παπαμιχαήλ, ανέφερε ότι πριν την αποχώρηση του από το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη το 2023 είχε στείλει προσωπική και απόρρητη επιστολή στον Πρόεδρο του Κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη και που τον κατηγορούσε, επί της ουσίας, για ίσες αποστάσεις στο θέμα Novartis, αντί να τον στηρίξει σε αυτό το σημαντικό πολιτικό/οικονομικό θέμα που αντιμετώπιζε. Αποκάλυψε επίσης ότι έστειλε αυτήν την επιστολή όταν διαπίστωσε ότι προβεβλημένος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, προφανέστατα και στο ίδιο μήκος κύματος σκέψης με το Νίκο Ανδρουλάκη, μιλούσε δημόσια για «ερευνητική δημοσιογραφία», υπονοώντας τους δημοσιογράφους εκείνους οι οποίοι τον θεωρούσαν εμπλεκόμενο στην υπόθεση Novartis.

Και μάλιστα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην σημερινή του συνέντευξη ο Αντρέας Λοβέρδος, αντίγραφο αυτής της επιστολής έδειχνε χθες βράδυ σε φίλους του, που τους γνωρίζει από παλιά στο ΠΑΣΟΚ, για να αποδείξει τον δικαιολογημένο θυμό, την ενόχληση και την απογοήτευση του που τον οδήγησαν και στην απόφαση να αποχωρήσει από το Κίνημα.

Η επιστολή αυτή, η οποία προφανώς είναι κλειδωμένη στο συρτάρι του Νίκου Ανδρουλάκη και για τους δικούς του λόγους δεν την δημοσιοποιεί, προκάλεσε την παρέμβαση της Άννας Διαμαντοπούλου η οποία ζητάει επιτακτικά να αποκαλυφθεί και να δοθεί στην δημοσιότητα. Αδιευκρίνιστο αν αυτή η παρέμβαση Διαμαντοπούλου έχει στόχο είτε το Νίκο Ανδρουλάκη για «ίσες αποστάσεις» που κράτησε στο θέμα Novartis – Λοβέρδος είτε τον Ανδρέα Λοβέρδο για τη συμφωνία που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παραιτούμαι απο όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στα οποία συμμετέχω. Παραιτούμαι επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος.Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμιγώς πολιτικοί και τους εξέθεσα με μία άκρως εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον Πρόεδρο του Κινήματος pic.twitter.com/0DjvcJ33yl — Andreas Loverdos (@a_loverdos) July 5, 2023

«Πολύ κακό παιδί ο Τσίπρας»

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε ότι το περιμένει ενώ τον χαρακτήρισε «κακό παιδί» για τους χειρισμούς του στην υπόθεση Novartis και τις τηλεοπτικές άδειες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα επικοινωνιακά του χαρακτηριστικά από την εποχή ακόμη που είχε θέσει υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων.

Μάλιστα όπως είπε, κανείς δεν μπορεί να τον ξεγράψει γιατί θα τον βρουν μπροστά τους.

«Όποιος διαβάζει τα σημεία καταλαβαίνει ότι κυοφορείται το κόμμα Τσίπρα», ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος. «Ξέρω ότι δεν μπορώ να τον υποτιμήσω. Όσοι τον υποτίμησαν, τον βρήκαν μπροστά τους. Και είναι και κακό παιδί. Είναι πολύ κακό παιδί. γι’ αυτά που έκανε με τη Novartis και για αυτά που πήγε να κάνει στα κανάλια με την ιδιωτική τηλεόραση. Είναι κακό παιδί, κανονικό κακό παιδί της πολιτικής. Άρα είναι δύσκολος, υπό αυτή την έννοια, γιατί δεν έχει φραγμούς.

Έχει πολύ καλά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά κι επειδή, νομίζω, ότι ο χώρος της αντιπολίτευσης, όλης της αντιπολίτευσης, είτε είναι δεξιά, είτε είναι κεντρώα, είτε είναι αριστερή, δεν έχει υποψήφιο για το αξίωμα του πρωθυπουργού, πάει στο μυαλό του. Τουλάχιστον θα δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Έχει προσπαθήσει να κάνει λίγο πίσω για κάποια λάθη του παρελθόντος που τον φέρνει σε σύγκρουση με άλλους, πιο φανατικούς. Εν πάση περιπτώση, καλό κουράγιο αν το κάνει», κατέληξε ο Αν. Λοβέρδος.

