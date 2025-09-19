Συνάντηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των "Δημοκρατών" Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη του κόμματος, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

(ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Τον λόγο που λειτούργησε καταλυτικά ώστε να προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία εξήγησε ο Ανδρέας Λοβέρδος καλεσμένος σήμερα σε πρωινή εκπομπή.

Όπως είπε, μιλώντας στο ΟΡΕΝ και την «Ωρα Ελλάδος», το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών λειτούργησε καταλυτικά προκειμένου να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία.

«Είναι συνειδητή επιλογή που έχει την αφορμή της στα όσα είδαν τα μάτια μου με την απόπειρα εκμετάλλευσης της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτό με κινητοποίησε γιατί θυμήθηκα το 2012, το 2014, το 2015, πράγματα που έζησα», σημείωσε ο κ. Λοβέρδος και πρόσθεσε: «Τότε ήμασταν λοκατζήδες, δεν ήμασταν υπουργοί. Εκείνον τον δύσκολο καιρό που ζήσαμε και το πληρώσαμε μετά δεν θέλω να τον ξαναζήσει η Ελλάδα. Τότε έκανα την προσπάθειά μου, μόνος μου. Με τον κ. Μητσοτάκη, σας δίνω τον λόγο της τιμής μου, η τελευταία φορά που είχα επικοινωνήσει πριν τον Μάρτιο του ’25 που του τηλεφώνησα εγώ ήταν το 2022 όταν μου τηλεφώνησε να με συγχαρεί για τη νίκη μου στη Novartis».

«Προτεραιτότητές μου ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Αναθεώρηση του Συντάγματος»

Όταν οι παρουσιαστές τού έδειξαν βίντεο με παλιές δηλώσεις του για την κυβέρνηση, όπου ασκούσε ευθεία κριτική για την τραγωδία των Τεμπών, σχολίασε: «Ό,τι λέω το πιστεύω, δεν έχω μετακινηθεί καθόλου από τις θέσεις μου. Για τα θέματα της αξιολόγησης παραμένω στις θέσεις μου. Έγιναν σφάλματα, αλλά είναι άλλο να τα καταδεικνύεις και άλλο να λες “να φύγει αυτή η κυβέρνηση και θα δούμε τι θα γίνει”.

«Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές είναι απολύτως λάθος»

«Εδώ έχουμε να κάνουμε με αιτήματα που προέρχονται από μία εξωκυβερνητική κεντροαριστερά που δεν υπόσχεται κυβέρνηση. Αυτό, κάθε λογικό άνθρωπο, τον κινητοποιεί. Εμένα με κινητοποίησε. Πήρα αφορμή από εκείνα τα γεγονότα, βγήκα δημόσια, χωρίς καμία επαφή με τον πρωθυπουργό ή με άλλα στελέχη, έξανα αυτό που η συνείδησή μου επέβαλε. Μετά όμως συνεννοήθηκα μαζί του, εγώ τον κάλεσα, συναντηθήκαμε αρχές Ιουνίου και αποφασίσαμε την ένταξή μου στη ΝΔ», πρόσθεσε.

Για την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την απουσία πρωταγωνιστών της υπόθεσης να μην καλούνται, «είναι οι μέρες που εγώ συζητώ για την πολιτική μου επιλογή. Από την επομένη, όταν περάσουν αυτές οι μέρες, θα αρχίσω να παίρνω τον λόγο και για τα καθημερινά θέματα της πολιτικής. Προτεραιότητά μου θα είναι τα θεσμικά θέματα. Θα είναι τα πρώτα θέματα για τα οποία θα μιλήσω ως πια στέλεχος κόμματος. Η Εξεταστική είναι το πρώτο. Θα παρακολουθώ κάθε μέρα και θα κάνω τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Τώρα μην μου λέτε να πάρω θέση για κάτι για το οποίο δεν έχω πληροφόρηση».

«Με το δεύτερο θέμα που θα ασχοληθώ είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος», γνωστοποίησε έπειτα. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου Γιάννη Κολοκυθά αν δηλαδή θα ασχοληθεί με αυτό έχοντας κάποιο ρόλο, «αυτό το ξέρει ο πρωθυπουργός. Το έχουμε κουβεντιάσει».

Και τόνισε: «Πάω να διεκδικήσω σταυρό. Πάω για μάχη. Στα νότια».

Όπως εξήγησε, «η στόχευση της κυβέρνησης στις εκλογές, εφόσον δεν υπάρχει πρόθυμος στην αντιπολίτευση, θα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό και αν γίνει β’ γύρος, η αυτοδυναμία».

Όταν αναφέρθηκε το θέμα της συνεργασίας, ο κ. Λοβέρδος είπε πως «άλλαξε τελείως το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η αλλαγή σήμανε την αποστασιοποίηση από το κέντρο. Κινείται στο αδιάφορο, πιο κοντά στη φρασεολογία του ΣΥΡΙΖΑ και της κ. Κωνσταντοπούλου, παρά στο κέντρο. Εγώ είμαι ένας κεντρώος πολιτικός (…). Εγώ είμαι πιστός στις αρχές μου, στις απόψεις μου, δεν άλλαξα σε τίποτα».

Στόχος της ΝΔ, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. «Αυτό εξασφαλίζει σταθερότητα. Στόχος είναι, αν υπάρξει β’ γύρος, η αυτοδυναμία. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι μονόδρομος. Από εκεί και πέρα το ποιος ανταποκρίνεται, είναι ζήτημα μετεκλογικό».

Τέλος, είπε πως «δεν μετακινούμαι από τις πολιτικές μου θέσεις. Όταν μετακινείται ο άλλος, δεν είναι δικό μου πρόβλημα».,

