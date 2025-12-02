«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο». Αυτό απάντησε απόψε ο Ανδρέας Λοβέρδος , ερωτηθείς για την πρόσφατη υπόθεση σύλληψης του γιου του, έπειτα από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία. Σε βάρος των 19χρονου γιου του πρώην υπουργού είχε σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του καταλογίστηκαν επιπλέον τροχονομικές παραβάσεις. Το μισθωμένο όχημα του 19χρονου κινείτο με επικίνδυνους ελιγμούς μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ, κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, φέρεται να είχε πει στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;». Το στοιχείο αυτό δεν υπάρχει στη δικογραφία, τόνισε απόψε ο πατέρας του, Ανδρέας Λοβέρδος, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τον μικρό του γιο, τον Δημήτρη -καθώς έχει δύο γιους. Επικαλέστηκε ως προς αυτό τη δικηγόρο που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του γιου του. Είπε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και ξεκαθάρισε πως «όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο».

