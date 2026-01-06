Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που προβλέπονται από σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στην Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την Αιτωλοακαρνανία.

Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία

Νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα Τρίτη (6/1) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/1) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Αναλυτικά το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σήμερα Τρίτη (6/1)﻿

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Αύριο Τετάρτη (7/1)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (8/1) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχοντας πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.