Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει την υποχρεωτική χρήση δεμένου προστατευτικού κράνους τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη μοτοσικλετών.

Σε περίπτωση μη χρήσης κράνους από τον συνεπιβάτη, επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ στον ίδιο, ενώ ο οδηγός τιμωρείται με αντίστοιχο πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος.

Η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί συστηματικούς ελέγχους στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής, βεβαιώνοντας εκατοντάδες παραβάσεις σε όλη την επικράτεια για τη μη χρήση κράνους.

Το κόστος αγοράς ενός πιστοποιημένου κράνους, σύμφωνα με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, είναι σημαντικά χαμηλότερο από το ύψος του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου των 350 ευρώ.

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Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας βάζει τέλος σε μια εικόνα που εξακολουθούμε να βλέπουμε καθημερινά στους ελληνικούς δρόμους: τον οδηγό της μοτοσικλέτας να φορά κράνος και τον συνεπιβάτη πίσω του να κυκλοφορεί ακάλυπτος.

Πλέον η ευθύνη είναι ξεκάθαρη και οι κυρώσεις ιδιαίτερα αυστηρές. Ο Ν. 5209/2025 προβλέπει υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων χωρίς κουβούκλιο. Το κράνος πρέπει, βεβαίως, να είναι και κανονικά δεμένο.

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350 ευρώ στον επιβάτη – 350 ευρώ και στον οδηγό

Ο επιβάτης που εντοπίζεται χωρίς κράνος τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν απαλλάσσεται ο οδηγός επειδή ο ίδιος φορά το κράνος του. Ο οδηγός έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε και ο συνεπιβάτης του να χρησιμοποιεί προστατευτικό κράνος.

Έτσι, εάν ο συνεπιβάτης δεν φορά κράνος, στον οδηγό επιβάλλεται επίσης πρόστιμο 350 ευρώ, μαζί με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Η Ελληνική Αστυνομία έχει επιβεβαιώσει επισήμως το συγκεκριμένο κυρωτικό πλαίσιο στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Με απλά λόγια, μια διαδρομή με μοτοσικλέτα και συνεπιβάτη χωρίς κράνος μπορεί να κοστίσει συνολικά 700 ευρώ στους δύο επιβαίνοντες, πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις για τον οδηγό.

Πόσο κοστίζει όμως ένα κράνος;

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο. Το πρόστιμο των 350 ευρώ είναι πολλαπλάσιο του κόστους αρκετών πιστοποιημένων κρανών που διατίθενται σήμερα στην ελληνική αγορά.

Οι τιμές διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον τύπο, τα υλικά, τη μάρκα και τον εξοπλισμό. Σε τρέχουσες τιμές αγοράς βρίσκουμε ενδεικτικά:

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Jet κράνη με πιστοποίηση ECE 22.06: περίπου 60–90 ευρώ, με συγκεκριμένα μοντέλα στα 59,90, 67, 72,50 και 72,80 ευρώ.

Καλύτερα εξοπλισμένα jet κράνη: περίπου 90–140 ευρώ.

Full-face κράνη ECE 22.06: υπάρχουν οικονομικές επιλογές περίπου από 70–100 ευρώ, ενώ ένα LS2 Stream II εμφανίζεται περίπου στα 129 ευρώ.

Μεσαία και ανώτερη κατηγορία full – face : εύκολα κινούνται από 150 έως 300 ευρώ και πάνω.

Premium ή carbon κράνη: μπορούν να ξεπεράσουν τα 300 ευρώ, ανάλογα με κατασκευή και εξοπλισμό.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μεταβάλλονται ανά κατάστημα, μέγεθος και προσφορά. Το ουσιαστικό όμως είναι άλλο: ένα σωστό, πιστοποιημένο κράνος μπορεί να κοστίζει πολύ λιγότερο από τα 350 ευρώ του προστίμου.

Προσοχή στην πιστοποίηση ECE 22.06

Στην αγορά κράνους δεν πρέπει το μοναδικό κριτήριο να είναι η τιμή ή η εμφάνιση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πιστοποίηση ασφαλείας. Η σύγχρονη ευρωπαϊκή προδιαγραφή ECE 22.06 προβλέπει αυστηρότερες δοκιμές πρόσκρουσης και αποτελεί το πρότυπο που πρέπει να αναζητεί σήμερα όποιος αγοράζει καινούργιο κράνος.

Και βέβαια χρειάζεται το σωστό μέγεθος: ένα πανάκριβο κράνος που δεν εφαρμόζει σωστά στο κεφάλι ή παραμένει ξεκούμπωτο δεν προσφέρει την προστασία για την οποία σχεδιάστηκε.

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Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας

Οι έλεγχοι δεν είναι θεωρητικοί. Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιεί συστηματικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους». Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την εβδομάδα 22–28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν 20.820 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν περισσότερες από 2.300 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 246 σε επιβάτες δικύκλων.

Το μήνυμα λοιπόν του νέου ΚΟΚ είναι σαφές: κράνος φοράει και αυτός που οδηγεί και αυτός που κάθεται πίσω.

Και πέρα από τα 350άρια, τα διπλώματα και τις υπόλοιπες κυρώσεις, υπάρχει το σημαντικότερο: ένα κράνος μπορεί να αγοραστεί ξανά. Ένα κεφάλι όχι.

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