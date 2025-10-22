Αστυνομικοί της Τροχαίας σταματούν αυτή την ώρα στην Αττική μοτοσικλετιστές στην άκρη του δρόμου και δίνουν δωρεάν κράνη σε όσους δεν τα φορούν, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας και της εκστρατείας «Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους».

Τα σημεία περιλαμβάνουν την Παλαιά Βουλή, την Πλατεία Ιλίου (Ίλιον), τη Λεωφόρο Μεσογείων και την οδό Ξανθίππου, έναντι της οδού Δημοκρατίας.

Μαζί με την παράβαση «δώρο» το κράνος

Οι οδηγοί των δικύκλων ή ακόμη και οι συνεπιβάτες που δεν φορούν κράνος, βεβαιώνονται με κλήση και πρόστιμο από την Τροχαία. Στο πλαίσιο της δράσης της ΕΛΑΣ, στην συνέχεια τους δίνεται ένας λευκό κράνος, για να το φορέσουν, έτσι ώστε να είναι φτάσουν με ασφάλεια στο προορισμό τους.