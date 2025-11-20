Σημαντικές αλλαγές με στόχο την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων δρομολογεί η κυβέρνηση στον ΚΟΚ. Μεταξύ άλλων αναμένεται να μπει «κόφτης» στην ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης στους ηλικιωμένους, ενώ εξετάζεται σχέδιο έτσι ώστε, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι μηχανές να μην παίρνουν μπρος αν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η οποία παρουσιάζει το κυβερνητικό σχέδιο, σήμερα, για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης σε ηλικιωμένους αρκεί μία απλή ιατρική γνωμάτευση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση αδειών με τη συνδρομή «γνωστών» γιατρών, ακόμη και όταν δεν πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις υγείας για ασφαλή οδήγηση.

Το νέο σχήμα που εξετάζει το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προβλέπει ψηφιοποίηση της διαδικασίας, έτσι ώστε να είναι καταγεγραμμένο και προσβάσιμο, ποιος γιατρός έχει εκδώσει τη γνωμάτευση για την ανανέωση του διπλώματος. Η πλατφόρμα θα συνδέεται με την ΗΔΙΚΑ, η οποία διαθέτει το πλήρες ιατρικό ιστορικό των πολιτών.

Με αυτόν τον τρόπο, αν ένας γιατρός βεβαιώσει, για παράδειγμα, ότι ηλικιωμένος οδηγός διαθέτει άριστη όραση, η πληροφορία αυτή θα μπορεί να διασταυρώνεται με τα πραγματικά ιατρικά δεδομένα, περιορίζοντας τα περιθώρια ψευδών γνωματεύσεων.

Σε περίπτωση που ηλικιωμένος εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, θα ελέγχεται ο φάκελος υγείας του και η καταλληλότητά του για οδήγηση, καθώς και ο γιατρός που υπέγραψε την ανανέωση της άδειας, ο οποίος θα καθίσταται υπόλογος εφόσον προκύπτουν αποκλίσεις μεταξύ γνωμάτευσης και πραγματικής κατάστασης.

Μετά την τελευταία ανανέωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα προκαταρκτικά στοιχεία για τους θανάτους από τροχαία το 2025 καταγράφουν μία σημαντική βελτίωση. Η σύγκριση του πρώτου δεκαμήνου του 2025 με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 δείχνει μείωση των νεκρών κατά 18,6%, που αντιστοιχεί σε 104 λιγότερους θανάτους.

Η κυβέρνηση επιδιώκει η τάση αυτή να συνεχιστεί και το 2026 και να παγιωθεί σε μόνιμη εικόνα, γι’ αυτό και προωθείται νέο πακέτο μέτρων.

Στο κυβερνητικό σχέδιο εντάσσεται, όπως σημειώνει η Καθημερινή και η χρήση νέας τεχνολογίας για την προστασία των αναβατών δικύκλων. Το υπουργείο Μεταφορών εξετάζει την εφαρμογή συστήματος που δεν θα επιτρέπει σε μοτοσικλέτα να εκκινήσει εάν ο αναβάτης δεν φοράει κράνος.

Η τεχνολογία έχει ήδη δοκιμαστεί και βασίζεται σε ειδικό αισθητήρα σε συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη. Το κόστος υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατ. ευρώ και το σύστημα θα μπορεί να τοποθετηθεί σε μηχανές με έτος κατασκευής από το 2000 και μετά.

Η σκέψη υλοποίησης προβλέπει ότι ο μηχανισμός θα εγκαθίσταται όταν ο αναβάτης εντοπίζεται από τις αρχές να κυκλοφορεί χωρίς κράνος, ώστε να μην μπορεί να το επαναλάβει, καθώς χωρίς τη χρήση κράνους η μηχανή δεν θα μπορεί να παίρνει μπροστά.