Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου ενός 58χρονου άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο στον Νέο Κόσμο και κατέληξε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το όχημα εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί σοβαρά και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Αυτό που περιπλέκει ωστόσο την κατάσταση είναι ότι έφερε τραύματα στο κεφάλι με τις Αρχές να ερευνούν αν γρονθοκοπήθηκε πριν χάσει τον έλεγχο του ΙΧ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 58χρονος πιθανόν να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν ή μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Μαρτυρίες για καβγά του 58χρονου με αναβάτες μηχανής

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 58χρονος έφερε χτυπήματα στο κεφάλι και εξετάζεται το ενδεχόμενο να τον γρονθοκόπησαν δύο άτομα από διερχόμενο δίκυκλο, που ενδεχομένως εμπλέκεται στο τροχαίο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός του 58χρονου με τους νεαρούς αναβάτες της μοτοσικλέτας, καθώς σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο οδηγός φέρεται να τους έκλεισε τον δρόμο και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το ένα χτύπημα προκάλεσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στον 58χρονο.

Έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ ερευνάται ενδεχόμενη εμπλoκή των δύο αναβατών της μοτοσυκλέτας στο συμβάν.