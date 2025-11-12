Από αστοχία υλικού δεν ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης η χειροβομβίδα, την οποία πέταξαν άγνωστοι στην αυλή πολυκατοικίας όπου διαμένει σωφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών Κορυδαλλού.

Οι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης εκβιαστών το κατάλαβαν αυτό, επειδή είδαν ότι ο δράστης είχε απασφαλίσει την περόνη, την οποία εντόπισαν στο οδόστρωμα.

Αυτό που προσπαθούν να καταλάβουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος είναι εάν οι δράστες πυρπόλησαν το αυτοκίνητο του σωφρονιστικού υπαλλήλου, αφού έριξαν την χειροβομβίδα και είδαν ότι δεν ενεργοποιήθηκε ή το έκαναν πρώτα, προκειμένου να υποχρεώσουν τον «στόχο» τους να βγει από το σπίτι.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες, που θα τους οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα αλλά και στους δράστες.

Θεωρούν δεδομένο πάντως ότι για το χτύπημα υπήρχε εντολή μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλλού, από κάποιον κρατούμενο που προφανώς ενόχλησε ο σωφρονιστικός υπάλληλος.