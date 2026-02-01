Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε στον λογαριασμό της στο instagramη Αγγελική Νικολούλη το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, καθώς συμπληρώνονται 3 μήνες από τον θάνατο της μητέρας της.

«Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω…» επεσήμανε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικά η ίδια έγραψε:

«Πέρασαν τρεις μήνες…Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα…Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη. Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν…Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή…Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω…Αντάμωσες με τα παιδιά μας? Τα λέτε με τους θείους? Η γιαγιά, ο παππούς? Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με την μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν».