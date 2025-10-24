Το θέμα των νοθευμένων ποτών, των γνωστών «μπομπών», έχει επανέλθει δυναμικά στη δημόσια συζήτηση, με αφορμή τον τραγικό θάνατο της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι. Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αν η αιτία θανάτου σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ, το γεγονός ότι το ίδιο βράδυ έγιναν τέσσερις κλήσεις στο ΕΚΑΒ από άτομα που είχαν βγει για διασκέδαση, προκαλεί έντονη ανησυχία.

Ο χημικός Γιώργος Δράκος, μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Newsroom», εξήγησε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν ένα ποτό είναι καθαρό ή νοθευμένο. Όπως σημείωσε, σε συνθήκες μπαρ είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο με βεβαιότητα, καθώς απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος.

Στο εργαστήριό του, ο κ. Δράκος παρουσίασε δύο δείγματα: το ένα με γνήσιο ποτό και το άλλο με νοθευμένο. Το δεύτερο είχε πιο θαμπό χρώμα και περιείχε χαμηλής ποιότητας αιθυλική αλκοόλη. Ένας επιπλέον δείκτης, όπως ανέφερε, είναι η συμπεριφορά του ποτού όταν κουνηθεί το μπουκάλι: στο καθαρό ποτό οι φυσαλίδες εξαφανίζονται γρήγορα, ενώ στο νοθευμένο παραμένει αφρός στην επιφάνεια — όσο πιο έντονη η νόθευση, τόσο πιο επίμονος ο αφρός.

Ο χημικός επεσήμανε επίσης ότι η ύπαρξη ιζημάτων ή κατακαθιών στο κάτω μέρος του μπουκαλιού αποτελεί ισχυρή ένδειξη νοθείας. «Αν διαπιστώσουμε σκόνη ή μικρά κομματάκια στον πάτο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί», τόνισε.

Διαφορές εντοπίζονται και στη γεύση ή στη μυρωδιά, ειδικά αν κάποιος γνωρίζει καλά το ποτό που καταναλώνει.

Ο κ. Δράκος προειδοποίησε πως τα νοθευμένα ποτά μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνα: «Ανάλογα με τον βαθμό νόθευσης και τις ουσίες που περιέχονται, μπορούν να προκαλέσουν από ζαλάδες και πεπτικά προβλήματα μέχρι μόνιμη τύφλωση ή ακόμη και θάνατο».