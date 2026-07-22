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Η Σοφία Βεργκάρα επέλεξε τη Μύκονο για μία ακόμη καλοκαιρινή απόδραση, φτάνοντας στο νησί μαζί με στενούς φίλους της για να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης στο Αιγαίο.

Το βράδυ της Τρίτης, η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στο Scorpios, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της νυχτερινής ζωής του νησιού, όπου δείπνησε και παρακολούθησε από κοντά το live set της διεθνούς φήμης DJ Πέγκι Γκου.

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Η σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσω των social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της. Αν και απέφυγε να αναφέρει ονομαστικά τη Μύκονο, συνόδευσε τις αναρτήσεις της με τη φράση στα ισπανικά «Noches en Grecia», δηλαδή «Νύχτες στην Ελλάδα», αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.