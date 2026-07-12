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Η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε τα 54α γενέθλιά της επιλέγοντας την Ιταλία για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Μετά το εορταστικό πάρτι που διοργάνωσε, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει πάνω σε σκάφος φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο μπικίνι.

Μέσα από την ανάρτησή της, η διάσημη Λατίνα ηθοποιός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους θαυμαστές της για τις θερμές ευχές και τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε με αφορμή τα γενέθλιά της.

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Η ανάρτηση της ηθοποιού

«Τόσο χαρούμενη για όλη την αγάπη που μου δείξατε χθες! Ήταν τα καλύτερα γενέθλια που έχω περάσει ποτέ! Και ευχαριστώ την Ιταλία για τις 300 τούρτες μου. Τα 54 είναι ένας καλός αριθμός», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.