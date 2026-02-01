Ο Τρύφωνας Σαμαράς και ο Νίκος Κοκλώνης αποτελούν ένα από τα πιο δεμένα και ειλικρινή δίδυμα της ελληνικής showbiz, με τη φιλία τους να μετρά πολλά χρόνια και να έχει δοκιμαστεί σε εύκολες αλλά και δύσκολες στιγμές. Με αφορμή την ονομαστική γιορτή του γνωστού κομμωτή, ο παρουσιαστής και CEO της «Barkingwell Media» θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που επέλεξε, οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό, αποπνέοντας χαλαρή διάθεση και οικειότητα. Ο Νίκος Κοκλώνης συνόδευσε τη φωτογραφία με ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα, στο οποίο χαρακτήρισε τον Τρύφωνα Σαμαρά «άνθρωπο σπάνιο» και «φίλο αληθινό», τονίζοντας πως είναι από εκείνους που δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αλλά ουσιαστική παρουσία. Παράλληλα, του ευχήθηκε υγεία, δύναμη και στιγμές που να έχουν πραγματική αξία.

Advertisement

Advertisement

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, από την πλευρά του, δεν έχει κρύψει ποτέ τα θετικά του αισθήματα για τον Νίκο Κοκλώνη. Σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που έχει γνωρίσει στον χώρο, επισημαίνοντας την αυθεντικότητα και την ευθύτητά του. Μάλιστα, τον Ιανουάριο του 2025 είχε σχολιάσει με τον χαρακτηριστικό του τρόπο ότι ο Κοκλώνης δεν έχει ανάγκη από πολύ κόσμο δίπλα του, υπονοώντας πως αποφεύγει τους ανθρώπους που λειτουργούν από συμφέρον.

Η σχέση των δύο ανδρών φαίνεται πως έχει χτιστεί πάνω στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια. Έχουν σταθεί ο ένας στο πλευρό του άλλου σε κρίσιμες φάσεις της ζωής τους, κάτι που, όπως όλα δείχνουν, όχι μόνο δεν τους απομάκρυνε, αλλά ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τον δεσμό τους. Μια φιλία που ξεχωρίζει για τη διάρκεια και το βάθος της.