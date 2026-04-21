Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη διαθέτει περιορισμένες επιλογές υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή συμφωνία. Δεν έχουν άλλη επιλογή», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον έλεγχο των Στενά του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού κρίσιμης σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «κερδίσαμε τον πόλεμο ολοκληρωτικά», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες με την ιρανική πλευρά βρίσκονται σε εξέλιξη.

Trump:



I think we are going to end up with a great deal.



— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επαναφέρει το Ιράν σε ισχυρή θέση στη διεθνή σκηνή, λέγοντας πως «μπορεί να ξαναγίνει μια ισχυρή και υπέροχη χώρα». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί παράταση της κατάπαυσης του πυρός, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχουμε πολύ χρόνο» για την επίτευξη συμφωνίας.

Ταυτόχρονα, άσκησε κριτική σε εσωτερικές πολιτικές φωνές στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια αντιπαράθεση βλάπτει τις διαπραγματεύσεις. Ειδική αναφορά έκανε στον Χακίμ Τζέφρις, σημειώνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις «δίνουν ελπίδα στην άλλη πλευρά». «Θέλω να κάνω μια καλή συμφωνία, χωρίς πιέσεις από ανθρώπους που λειτουργούν υπονομευτικά», πρόσθεσε.

Trump:



— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τραμπ προχώρησε σε αμφιλεγόμενες δηλώσεις για διεθνείς συγκρούσεις, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε κερδίσει γρήγορα τον Πόλεμος του Βιετνάμ, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «κατέλαβα τη Βενεζουέλα σε 45 λεπτά».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο πεδίο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν. «Περιμένω να βομβαρδίσουμε, γιατί ίσως αυτή είναι η καλύτερη στάση», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και «είναι απολύτως προετοιμασμένες».

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον εκφράζει την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να συνεχιστούν στο Πακιστάν, με την Τεχεράνη να εξετάζει τη συμμετοχή της, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο.

Ο Τραμπ άφησε επίσης αιχμές για τον ρόλο της Κίνα, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να βοήθησε το Ιράν να αναπληρώσει στρατιωτικά αποθέματα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ προχώρησαν στην κατάσχεση πλοίου που μετέφερε ύποπτο φορτίο, το οποίο χαρακτήρισε πιθανό «δώρο από την Κίνα». Παράλληλα, εξέφρασε την έκπληξή του, λέγοντας ότι πίστευε πως υπήρχε σχετική συνεννόηση με τον Σι Τζινπίνγκ, σημειώνοντας ωστόσο ότι «αυτά συμβαίνουν σε καιρό πολέμου».

Σταματήσαμε πλοίο που μετέφερε «δώρο» της Κίνας προς το Ιράν

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές Αρχές κατέσχεσαν χθες πλοίο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε φορτίο που χαρακτήρισε «όχι ιδιαίτερα ευχάριστο», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό:

«Ίσως ένα δώρο από την Κίνα – δεν ξέρω. Είμαι έκπληκτος. Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Σι» πρόσθεσε.

BREAKING: TRUMP: U.S. seizes vessel with "concerning" cargo, Trump points at China. Weapons?



Trump: “We caught a ship yesterday that had some things on it that weren’t very nice.



A gift from China, perhaps, I don’t know. I am surprised.



— Open Source Intel (@Osint613) April 21, 2026

Νέες αιχμές για ΝΑΤΟ

«Οι σύμμαχοί μας στη Μέση Ανατολή είναι πολύ καλύτεροι από το ΝΑΤΟ. Αν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήθελαν βοήθεια και μου τη ζητούσαν, θα τους την προσέφερα» τόνισε ο Τραμπ.

Trump:



— Clash Report (@clashreport) April 21, 2026