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Αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν και το Ισραήλ έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους να σταματήσουν τις επιθέσεις. Μέσα από ένα λιτό αλλά σαφές μήνυμά του στο Truth Social, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί τη συμφωνία» με το Ιράν.

Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν και Ισραήλ

«Δεν θα έχει καμία επιλογή» δήλωσε ο Τραμπ στη Financial Times σε τηλεφωνική του επικοινωνία. «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Αυτός (ο Νετανιάχου) δεν παίρνει τις αποφάσεις».

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Μαλίστα, διαβεβαίωσε στους Financial Times, τους οποίους επικαλείται το BBC, ότι οι τελευταίες επιθέσεις δεν είχαν «καμία επίδραση στη συμφωνία».

The Israel Defense Forces confirmed airstrikes targeting the Mahshahr petrochemical complex in Iran. According to the IDF, the strikes damaged critical infrastructure used in missile production.



President Trump urged Iran to stop and, at the same time, expressed dissatisfaction… June 8, 2026

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του «επιτέθηκαν σε αρκετούς στόχους στο πετροχημικό συγκρότημα στο Μαχσάχρ» που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Ιράν.

Σε ετοιμότητα το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει έτοιμος για τουλάχιστον μερικές ακόμη ημέρες συγκρούσεων εναντίον του Ιράν, καθώς και για μια ενδεχόμενη πλήρη επανέναρξη του πολέμου. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) εκτιμούν ότι οι εχθροπραξίες θα συνεχιστούν για αρκετές ημέρες, ωστόσο ξεκαθαρίζουν πως είναι προετοιμασμένες ακόμη και για μια μακροχρόνια σύρραξη.

Μέχρι τώρα, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει δύο κύματα πληγμάτων στο Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν εννέα ιρανικά συστήματα αεράμυνας στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Σήμερα το πρωί, η αεροπορία έπληξε τρία εργοστάσια σε ένα συγκρότημα πετροχημικών στο νοτιοδυτικό Ιράν.

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⭕️🛩️ STRUCK: The IDF completed a large-scale strike on strategic defense systems belonging to the Iranian terror regime.



Recently, defense systems were deployed across Iran to restore the regime’s capabilities degraded during Operation Roaring Lion. The strike led to the… pic.twitter.com/eEqV2QnXK3 — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

Ο στρατός επισημαίνει ότι τα πλήγματα εκτελούνται αποκλειστικά από το Ισραήλ, ωστόσο υπάρχει «πλήρης συντονισμός» με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Ο αμερικανικός στρατός συμμετείχε επίσης στην αναχαίτιση των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ.

Παράλληλα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του IDF, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έχει συνομιλήσει τρεις φορές με τον ομόλογό του, τον επικεφαλής της CENTCOM, Ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του στρατού.

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Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή

Σε κατάσταση ακραίας πολεμικής ετοιμότητας βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Μέση Ανατολή, καθώς σημειώνεται ραγδαία και ανησυχητική επιδείνωση των συγκρούσεων. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα του διπλωματικού τέλματος στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την υπογραφή μιας ειρηνευτικής εκεχειρίας, και μάλιστα ελάχιστα εικοσιτετράωρα μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου για την επιμήκυνση της κατάπαυσης του πυρός.

Η νέα ανάφλεξη πυροδοτήθηκε από το μαζικό πυραυλικό πλήγμα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής (07/06). Το Τελ Αβίβ αντέδρασε άμεσα, εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη, όπου ακούστηκαν ισχυρότατες εκρήξεις.

Συνεχίζοντας την αντεπίθεσή του, το Ισραήλ έπληξε νωρίς το πρωί της Δευτέρας μια βιομηχανία πετροχημικών στην πόλη Μαχσαχέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Οι εγκαταστάσεις αυτές, και ειδικότερα το συγκρότημα Karun, αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς και πετροχημικούς πυλώνες της χώρας. Σε απάντηση αυτού του πλήγματος, η Τεχεράνη προχώρησε στην εκτόξευση μιας νέας ομοβροντίας βαλλιστικών πυραύλων με κατεύθυνση το ισραηλινό έδαφος.

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Παράλληλα και οιαντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ανέλαβαν νωρίτερα την ευθύνη για επίθεση με πυραύλους εναντίον του ισραηλινού εδάφους και ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν τον πλου των ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

“Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης εξαπέλυσαν ομοβροντία πυραύλων εναντίον ευαίσθητων στόχων του ισραηλινού εχθρού”, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, ο Γιαχία Σαρί, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες επιβάλλουν “πλήρη απαγόρευση της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα”.

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“Οποιαδήποτε κίνηση του εχθρού θα θεωρηθεί νόμιμος στρατιωτικός στόχος” και “θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση”, τόνισε.

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Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας.