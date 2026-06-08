Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, μετά τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη το βράδυ της Κυριακής (7/6/2026) κατά του ισραηλινού εδάφους και τα άμεσα αντίποινα του Τελ Αβίβ με αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικούς στόχους εντός του Ιράν.

12.33 Βίντεο των Ιρανών στα social media για την «απάντηση» σε ισραηλινές εγκαταστάσεις στη Χάιφα

Advertisement

Advertisement

תמונות של התגובה לתוקפנות של האויב האמריקאי־ציוני נגד אחד ממפעלי התעשייה הפטרוכימית באיראן, באמצעות פגיעה במתקנים דומים בחיפה pic.twitter.com/FAzCu4S06t — Press TV בעברית (@presstvhebrew) June 8, 2026

11.31 Ισραηλινός στρατός: Ολοκληρώσαμε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον στρατηγικών αμυντικών συστημάτων στο Ιράν

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ολοκλήρωσε πριν από λίγο μια «εκτεταμένη» σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε ο στρατός.



Οι IDF ανέφεραν ότι δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας χτύπησαν «στρατηγικά αμυντικά συστήματα» στο Ιράν στο πλαίσιο των επιθέσεων, οι οποίες ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.



«Πρόσφατα, αμυντικά συστήματα αναπτύχθηκαν σε πολλές περιοχές σε ολόκληρο το Ιράν στο πλαίσιο των προσπαθειών του καθεστώτος να αποκαταστήσει τις δυνατότητες ανίχνευσης και άμυνας του, οι οποίες είχαν υποβαθμιστεί κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Roaring Lion», αναφέρουν οι IDF. «Η επίθεση οδήγησε στην καταστροφή αυτών των συστημάτων», προσθέτει ο ισραηλινός στρατός.

צה"ל השלים תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני



עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, השלימו לפני זמן קצר תקיפה נרחבת נגד מערכות הגנה אסטרטגיות של משטר הטרור האיראני.



בתקופה האחרונה, הוצבו מערכות הגנה במספר מרחבים שונים באיראן, זאת כחלק מפעילות… pic.twitter.com/FcDJGf5til — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 8, 2026

10.21 Ιράν: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Ιράν δηλώνει ότι οι ΗΠΑ φέρουν άμεση ευθύνη για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας, συνδέοντας τις ενέργειες του Ισραήλ με την Ουάσινγκτον.

Advertisement

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν «άμεση ευθύνη για τις τρέχουσες παραβιάσεις της εκεχειρίας» και ότι οι ενέργειες του Ισραήλ «δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις πολιτικές των ΗΠΑ».

«Οι ενέργειες της σιωνιστικής οντότητας στην περιοχή δεν μπορούν να εξετάζονται απομονωμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Μπαγαεΐ σε ζωντανή συνέντευξη Τύπου.

10.00 Οι Χούθι απαγορεύουν τη διέλευση ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά

Advertisement

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ και δήλωσαν ότι επιβάλλουν απαγόρευση στη διέλευση ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνοντας τον φόβο για επιστροφή σοβαρών αναταράξεων σε έναν από τους βασικούς θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους.

«Κηρύσσουμε πλήρη και καθολική απαγόρευση της ισραηλινής θαλάσσιας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις των Χούθι, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την πρώτη πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ από τις αρχές Απριλίου.

07.10 Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ότι η πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων του ιρανικού καθεστώτος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Σε ανάρτησή τους στο Telegram, οι IDF ανέφεραν ότι «η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Advertisement

Large fragment from an Iranian ballistic missile seen near Jericho in the West Bank. pic.twitter.com/q9niPRgWYW — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Λίγη ώρα αργότερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για ισχυρές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση IRIB, πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν, ενώ αναφορές έκαναν λόγο και για εκρήξεις στην Κερμανσάχ, γεγονός που επιβεβαιώνει την επέκταση των ισραηλινών επιχειρήσεων σε διαφορετικά σημεία του Ιράν.

Η νέα ανταλλαγή επιθέσεων προκάλεσε άμεσα μέτρα ασφαλείας από τις ιρανικές αρχές, οι οποίες ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης και το κλείσιμο του εναέριου χώρου της περιοχής.

Advertisement

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση εναντίον «τρομοκρατικών οργανώσεων» στη Σουλεϊμανίγια του ιρακινού Κουρδιστάν. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, στόχος της επίθεσης ήταν το «γενικό αρχηγείο τρομοκρατικών οργανώσεων» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τις απώλειες ή την ταυτότητα των οργανώσεων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν λίγο πριν τις 8:30 το πρωί της Δευτέρας ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις στις ισραηλινές αεροπορικές βάσεις Νεβατίμ και Τελ Νοφ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι επιθέσεις ήταν η απάντηση στα χτυπήματα του Ισραήλ σε διάφορες θέσεις ραντάρ σε τρεις περιοχές του Ιράν.

Advertisement

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν, επίσης, ότι το όνομα της νέας επίθεσης είναι «Επιχείρηση Νασρ».

🔴 ☫🇵🇸 Le CGRI mène l'opération Nasr à Tel Nof et Nevatim dans les territoires occupés pic.twitter.com/xdx1RLdkEW — Press TV Français (@fr_presstv) June 8, 2026

Ο Νετανιάχου συγκαλεί το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας στις 11:00 εν μέσω των νέων συγκρούσεων με το Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στους Times of Israel.

Παράλληλα, η Τεχεράνη ανεβάζει τους τόνους και στο θαλάσσιο μέτωπο, καθώς κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κλεισίματος του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ σε περίπτωση περαιτέρω ισραηλινής κλιμάκωσης.

Το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας και συνδέει την περιοχή με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, αποτελώντας βασικό πέρασμα προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Με πλάτος μόλις 29 χιλιομέτρων στο στενότερο σημείο του, θεωρείται κομβικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και τη διεθνή ναυσιπλοΐα, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε απειλή αποκλεισμού του ιδιαίτερα ανησυχητική για τις διεθνείς αγορές και τις μεταφορές.

Το ήδη τεταμένο σκηνικό επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εκτοξεύθηκε πύραυλος από την Υεμένη με κατεύθυνση το ισραηλινό έδαφος. Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να αναχαιτίσουν την απειλή.

Οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τους φόβους για ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωγραφική διάσταση, με πιθανές επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια της περιοχής όσο και στις διεθνείς θαλάσσιες και ενεργειακές μεταφορές.