Στους δρόμους οι πολίτες της Αλβανίας κατά του σχεδίου του Κούσνερ - REUTERS/Florion Goga

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Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στην Αλβανία, για την κατασκευή του πολυτελούς τουριστικού θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και συζύγου της Ιβάνκα, με χιλιάδες πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους προκειμένου να σταματήσει το έργο που αναμένεται να αναπτυχθεί σε μία από τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της Μεσογείου.

Έξαρση οργής στους δρόμους των Τιράνων

Μάλιστα, σε συγκεντρώσεις στα Τίρανα, οι διαδηλωτές κρατούσαν χάρτινα ομοιώματα ροζ φλαμίνγκο, ενός από τα προστατευόμενα είδη μεταναστευτικών πουλιών.

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The flamingo has become an unlikely mascot of intensifying protests in Albania against a proposed resort backed by Donald Trump’s son-in-law, Jared Kushner, which would encroach on the birds’ breeding ground.https://t.co/BTpiyT0Sxq — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 3, 2026

Ο πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, ο οποίος έχει υπεραμυνθεί της ανάπτυξης αυτής ως ορόσημο στην πορεία της μικρής βαλκανικής χώρας για να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών, πρότεινε την Τρίτη να συζητήσει με τους διαδηλωτές σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο. Ωστόσο, ο σοσιαλιστής ηγέτης επέμεινε επίσης στις θέσεις του, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να σταματήσει η επένδυση όσο βρίσκομαι εγώ εδώ».

Ωστόσο, η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της Αλβανίας, η PPNEA σήμανε τον συναγερμό όταν προέκυψαν προειδοποιήσεις ότι μια περιοχή μοναδικής βιοποικιλότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς κινδύνευε να καταστραφεί, καθώς το έργο σχεδιάζεται να γίνει σε μία από τις πιο σημαντικές περιοχές βιοποικιλότητας της Αλβανίας, η οποία αποτελεί βασικό σταθμό για τα μεταναστευτικά πουλιά κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής.

Νωρίτερα φέτος, η Ιβάνκα Τραμπ πραγματοποίησε μια επίσκεψη στη χώρα με μια ομάδα αρχιτεκτόνων, ξεναγούμενη στην τοποθεσία που προορίζεται για ανάπτυξη από την επενδυτική εταιρεία του συζύγου της, την Affinity Partners.

Το θέρετρο σχεδιάζεται να καλύψει μια έκταση που δεν περιλαμβάνει μόνο την ακατοίκητη βραχονησίδα Σαζάν, το μοναδικό νησί της Αλβανίας, αλλά και υγροτόπους και παράκτιους βιότοπους στο θαλάσσιο εθνικό πάρκο που την περιβάλλει.

Οι κάτοικοι δεν διαμαρτύρονται επειδή δεν θέλουν τουρισμό, αλλά επειδή φοβούνται ότι ο τουρισμός που σχεδιάζεται δεν τους περιλαμβάνει. Οτι η γη τους, οι περιουσίες τους, οι παραλίες τους και οι προστατευόμενες περιοχές τους μετατρέπονται σε επενδυτικό προϊόν για άλλους.

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Ότι η αλβανική Ριβιέρα, από τους Αγίους Σαράντα και τη Χειμάρρα μέχρι τις περιοχές πιο βόρεια, γίνεται σταδιακά πεδίο μεγάλης κλίμακας αναδιανομής αξίας, με τους ντόπιους και ειδικά τις μειονοτικές κοινότητες να βλέπουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους να αλλάζει ιδιοκτησιακό και πολιτικό βάρος.

Πηγή φωτογραφιών: Reuters

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