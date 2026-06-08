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Η δημοσιογράφος του NBC News Κρίστεν Γουέλκερ βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά την έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή «Meet the Press». Η συζήτηση πήρε γρήγορα συγκρουσιακό χαρακτήρα, καθώς η δημοσιογράφος ζήτησε επίμονα από τον Αμερικανό πρόεδρο να παρουσιάσει στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του για εκλογικές παρατυπίες, οδηγώντας σε μια ιδιαίτερα τεταμένη ανταλλαγή απόψεων.

Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα, εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις κατά της δημοσιογράφου και του τηλεοπτικού δικτύου NBC, φτάνοντας στο σημείο να της πει πως είναι «είτε ηλίθια, είτε διεφθαρμένη», πριν διακόψει πρόωρα τη συζήτηση και αποχωρήσει από το πλατό.

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🚨 OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview



He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!



"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED…let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."



WELKER: Please, I traveled… pic.twitter.com/dO37B7WPRS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 7, 2026

Ποια είναι η Κρίστεν Γουέλκερ

Η Κρίστεν Γουέλκερ συγκαταλέγεται στις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες πολιτικές δημοσιογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεννημένη στη Φιλαδέλφεια το 1976, σπούδασε Αμερικανική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, πριν ενταχθεί στο NBC News το 2010.

Έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε το απαιτητικό πόστο της ανταποκρίτριας στον Λευκό Οίκο, καλύπτοντας σημαντικές πολιτικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των προεδριών των Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν. Η αναγνωρισιμότητά της εκτοξεύθηκε το 2020, όταν ανέλαβε τον συντονισμό του τελευταίου προεδρικού ντιμπέιτ μεταξύ Τραμπ και Μπάιντεν, κερδίζοντας θετικά σχόλια για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τη διαδικασία.

Από το φθινόπωρο του 2023 παρουσιάζει την ιστορική πολιτική εκπομπή «Meet the Press», ενώ εξακολουθεί να πραγματοποιεί συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής και της διεθνούς επικαιρότητας.

Τι συνέβη στη συνέντευξη του Προέδρου των ΗΠΑ

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Γουέλκερ αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των πρόσφατων προκριματικών εκλογών στην Καλιφόρνια, επισημαίνοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί σημειώνουν θετικές επιδόσεις στην πολιτεία. Ο Τραμπ αντέτεινε ότι οι εκλογές είναι «στημένες», προκαλώντας μια παρατεταμένη αντιπαράθεση σχετικά με τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η πολυήμερη καταμέτρηση αποτελεί πάγια πρακτική στην Καλιφόρνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εκλογική νοθεία. Όταν η Γουέλκερ του ζήτησε επανειλημμένα να παρουσιάσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του, εκείνος απάντησε ότι βασίζεται σε όσα «βλέπει» και «ακούει από τον κόσμο».

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Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ κατηγόρησε την παρουσιάστρια, το τηλεοπτικό δίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα για διαφθορά. «Είσαι είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη», της είπε, ενώ επέκρινε επίσης άλλα αμερικανικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων τα ABC, CBS και CNN.

Παρά τις προσπάθειες της Γουέλκερ να συνεχίσει τη συνέντευξη, ο Τραμπ έδειξε ότι επιθυμούσε να την ολοκληρώσει πρόωρα. «Ας το αφήσουμε εδώ, γιατί βαρέθηκα», δήλωσε, ευχαριστώντας ειρωνικά την παρουσιάστρια πριν αποχωρήσει.

Όταν η δημοσιογράφος του υπενθύμισε ότι ταξίδεψε στο Ουισκόνσιν για τη συνέντευξη, ο πρόεδρος απάντησε ότι παρέμεινε μαζί της επί μία ώρα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Καθώς εκείνη επιχειρούσε να συνεχίσει τη συζήτηση, ο Τραμπ επανέλαβε ότι της είχε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο.

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