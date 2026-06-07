Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε έντονο κλίμα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, καθώς ο ίδιος αποχώρησε πρόωρα, εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις κατά της παρουσιάστριας Κρίστεν Γουέλκερ.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Γουέλκερ αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των πρόσφατων προκριματικών εκλογών στην Καλιφόρνια, επισημαίνοντας ότι οι Ρεπουμπλικανοί σημειώνουν θετικές επιδόσεις στην πολιτεία. Ο Τραμπ αντέτεινε ότι οι εκλογές είναι «στημένες», προκαλώντας μια παρατεταμένη αντιπαράθεση σχετικά με τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η πολυήμερη καταμέτρηση αποτελεί πάγια πρακτική στην Καλιφόρνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε εκλογική νοθεία. Όταν η Γουέλκερ του ζήτησε επανειλημμένα να παρουσιάσει αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του, εκείνος απάντησε ότι βασίζεται σε όσα «βλέπει» και «ακούει από τον κόσμο».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Τραμπ κατηγόρησε την παρουσιάστρια, το τηλεοπτικό δίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα για διαφθορά. «Είσαι είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη», της είπε, ενώ επέκρινε επίσης άλλα αμερικανικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων τα ABC, CBS και CNN.

🚨 OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview



He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!



"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED…let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."



WELKER: Please, I traveled… pic.twitter.com/dO37B7WPRS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 7, 2026

Παρά τις προσπάθειες της Γουέλκερ να συνεχίσει τη συνέντευξη, ο Τραμπ έδειξε ότι επιθυμούσε να την ολοκληρώσει πρόωρα. «Ας το αφήσουμε εδώ, γιατί βαρέθηκα», δήλωσε, ευχαριστώντας ειρωνικά την παρουσιάστρια πριν αποχωρήσει.

Όταν η δημοσιογράφος του υπενθύμισε ότι ταξίδεψε στο Ουισκόνσιν για τη συνέντευξη, ο πρόεδρος απάντησε ότι παρέμεινε μαζί της επί μία ώρα, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Καθώς εκείνη επιχειρούσε να συνεχίσει τη συζήτηση, ο Τραμπ επανέλαβε ότι της είχε ήδη αφιερώσει αρκετό χρόνο.

Μετά το τέλος της συνέντευξης, η Γουέλκερ ανέφερε από το στούντιο της εκπομπής στην Ουάσινγκτον ότι η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παρά την έντονη αντιπαράθεση, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει νέα συνέντευξη στο μέλλον.