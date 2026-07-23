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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υποδεχτεί τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ είπε ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης.

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Υπενθυμίζεται ότι εχθές είχαν διμερή συνάντηση διάρκειας περίπου 90 λεπτών οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Κίνας στις Φιλιππίνες, στο περιθώριο της συνόδου των ΥΠΕΞ της Ενωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας ASEAN, η οποία διεξάγεται εκεί μεταξύ 21 και 24 Ιουλίου. Μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στη Μανίλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την ανάγκη να βρεθούν τομείς συνεργασίας που θα επιτρέψουν να τεθούν οι βάσεις για μια «πολύ θετική επίσκεψη» του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Ο Ρούμπιο αναγνώρισε χθες από τη Μανίλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν διαφορές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η δουλειά τους είναι να τις διαχειριστούν και να διασφαλίσουν ότι αυτές δεν πρόκειται να ξεφύγουν από τον έλεγχο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ΥΠΕΞ, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Υπάρχουν τομείς όπου έχουμε μεγάλες διαφορές και νομίζω ότι αυτές θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο κοντινό μέλλον· και οι δύο πλευρές θα το αναγνωρίσουν αυτό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τις επεξεργαστούμε και τις ξεπεράσουμε.

Προφανώς θα υπερασπιζόμαστε πάντα το εθνικό συμφέρον μας και αναμένω ότι (σ.σ. και οι Κινέζοι) θα κάνουν το ίδιο σε σχέση με το δικό τους εθνικό συμφέρον όπως το ορίζουν, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς πιθανής συνεργασίας. Η δουλειά που πρέπει να κάνουμε είναι να προσδιορίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι τομείς, ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια πολύ θετική επίσκεψη. Μιλήσαμε πολύ γι’ αυτό».