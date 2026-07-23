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Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε τη δήλωση διευκρινίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν διαβουλεύτηκε με Σαουδάραβες αξιωματούχους πριν την ανάρτηση.

Η μονομερής αυτή κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπου σχολιαστές άσκησαν κριτική στον τρόπο άσκησης της διπλωματίας από την αμερικανική κυβέρνηση.

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Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το Truth Social για να ανακοινώσει αλλαγές στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social, ότι η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας «εξαρτάται απολύτως» από την επικύρωση των Συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ , κάτι που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ.

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«Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση (…) που βρίσκεται στο τελικό στάδιο μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας (…) θα εγκριθεί, αλλά εξαρτάται απολύτως από την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα σεβαστές και επιτυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

Η Κάρολαϊν Λίβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο Τραμπ είχε προβεί στις δημόσιες δηλώσεις αυτές, παρά το γεγονός ότι αυτή τη φορά δεν είχε συμβουλευτεί την ομάδα του αλλά ούτε καν τους Σαουδάραβες!

«Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος μόλις εξέδωσε αυτή τη δήλωση πριν από λίγες ώρες», είπε η Λίβιτ. «Δεν πιστεύω ότι έχει μιλήσει τηλεφωνικά με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν (σ.σ Διάδοχος του Θρόνου και πρωθυπουργός της Σαουδικής Αραβίας) τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που έχει θίξει σε προηγούμενες συνομιλίες και έχει επίσης αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν».

Leavitt confirms that Trump is unilaterally changing the terms of the Saudi nuclear deal via Truth Social posts without even contacting any Saudi officials pic.twitter.com/DjcRBANhvj — Aaron Rupar (@atrupar) July 23, 2026

«Όταν έχεις έναν παράφρονα γέρο στο τιμόνι, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει»

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων αντέδρασαν αιχμηρά στην αλλαγή.

Ο δημοσιογράφος Aαρον Ρούπαρ μοιράστηκε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη Τύπου και επισήμανε τη σημαντική αλλαγή.

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«Η Λίβιτ επιβεβαιώνει ότι ο Trump αλλάζει μονομερώς τους όρους της πυρηνικής συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία μέσω αναρτήσεων στο Truth Social, χωρίς καν να επικοινωνήσει με κανέναν Σαουδάραβα αξιωματούχο», έγραψε στο X.

«Γι’ αυτό ο Tραμπ είναι αποτυχημένος στη διεθνή σκηνή», έγραψε στο X ο Βινς Γουίλσον, δημιουργός περιεχομένου στο YouTube και φιλελεύθερος πολιτικός σχολιαστής. «Είναι όλα θέατρο.»

Η ιστορικός της αμερικανικής πολιτικής και του πολιτισμού Τζόαν Φρίμαν υπογράμμισε ότι η ανάρτηση του Τραμπ αντιπροσωπεύει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

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«Δεν θα τηρήσει ποτέ καμία συμφωνία», έγραψε η Φρίμαν. «Δεν θα δεχτεί ποτέ ότι έχει χάσει… τίποτα. Δεν βλέπει τίποτα άλλο παρά τον εαυτό του. Αυτό είναι πλέον αρκετά σαφές».

Ο Οέισικ, πολιτικός σχολιαστής με περισσότερους από 11.000 ακόλουθους, χλεύασε ανοιχτά την τακτική του Τραμπ.

«Αυτός είναι ένας τρόπος να ασκείς διπλωματία, υποθέτω. Σε αυτόν τον ανάποδο κόσμο», έγραψε ο Οέισικ.

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Ο Ντένισον Μπαρμπ, ένας προοδευτικός σχολιαστής με περισσότερους από 19.000 ακόλουθους, απάντησε στο X: «Όταν έχεις έναν παράφρονα γέρο στο τιμόνι, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει».