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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social, ότι η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας «εξαρτάται απολύτως» από την επικύρωση των Συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ , κάτι που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ.

«Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση (…) που βρίσκεται στο τελικό στάδιο μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας (…) θα εγκριθεί, αλλά εξαρτάται απολύτως από την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα σεβαστές και επιτυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ», γράφει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

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Οι Συμφωνίες του Αβραάμ είναι ένα σύνολο συμφωνιών που καθιέρωσαν την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών αραβικών κρατών, ξεκινώντας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν. Ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο του 2020 και υπεγράφησαν στην Ουάσινγκτον στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, οι Συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Μέχρι τότε, από τα 22 μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, μόνο η Αίγυπτος και η Ιορδανία διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ βάσει ειρηνευτικών συμφωνιών.

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ο Τραμπ προέτρεψε πρόσφατα τόσο το Κατάρ όσο και τη Σαουδική Αραβία να προσχωρήσουν σε αυτές.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν την ανάπτυξη προγράμματος πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση στην Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.