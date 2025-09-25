Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι στην Βέρνη και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ζαρουρί, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ, επικράτησε της Γιουνγκ Μπόις με 4-1. Οι «πράσινοι» μπήκαν με το δεξί στις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Europa League. Αρχικά, το σκορ άνοιξε ο Σφιντέρσκι στο 10′, με τον Ζαρουρί να κλέβει στη συνέχεια την παράσταση, στο καλύτερό του παιχνίδι με την φανέλα του «τριφυλλιού».

Στα του παιχνιδιού, η πρώτη απειλητική στιγμή για τον Παναθηναϊκό ήταν στο τρίτο λεπτό, όταν ο Κώτσιρας έκανε ωραίο γύρισμα από δεξιά στον Σφιντέρσκι, ωστόσο το σουτ του Πολωνού βρήκε σε σώματα. Στη συνέχεια, από την λανθασμένη εκτίμηση του Τουμπά, η μπάλα έφτασε στον Μάλες, ο οποίος με δυνατό σουτ απείλησε τον Λαφόντ, με τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού να αποκρούει με δυσκολία (6′).

Εκπληκτικός Παναθηναϊκός, έπιασε στον «ύπνο» την Γιουνγκ Μπόις

Ο Σφιντέρσκι συνέχισε να απειλεί την αντίπαλη άμυνα και με κεφαλιά μετά την σέντρα του Κώτσιρα, έστειλε την μπάλα λίγο έξω. Τελικά, μία, δύο, τρεις, ο Πολωνός δεν χρειάστηκε παραπάνω ευκαιρίες. Ο Σφιντέρσκι έστειλε με έξυπνο τρόπο την μπάλα στα δίχτυα μετά την σέντρα του Ζαρουρί και το γύρισμα του Τετέ, ανοίγοντας το σκορ στο 10′.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ήθελε την Γιουνγκ Μπόις και στα επόμενα λεπτά. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σάντσες, η μπάλα έφτασε στον Ζαρουρί, ο οποίος με σουτ στην κίνηση κέρδισε τον Κέλερ, κάνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό (13′). Ο Μαροκινός δεν σταμάτησε όμως εκεί. Ο Ζαρουρί πήρε το ριμπάουντ έπειτα από το σουτ του Μπακασέτα έξω από την περιοχή και σκόραρε από κοντά σε κενή εστία (3-0, 19′).

Πίεση για την Γιουνγκ Μπόις η οποία μείωσε πριν το ημίχρονο

Στη συνέχεια οι Ελβετοί πίεσαν τον Παναθηναϊκό και μείωσαν γρήγορα σε 1-3 (25′). Ο Τζάνκο έκοψε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκό και με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Λαφόντ, ο οποίος φέρει σημαντική ευθύνη, καθώς είχε τελείως λανθασμένη τοποθέτηση.

Η Γιουνγκ Μπόις έψαξε και δεύτερο τέρμα, άσκησε πίεση στον Παναθηναϊκό, ωστόσο τόσο ο Μοντέιρο, όσο και ο Μάλες ήταν άστοχοι από κοντά, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Μυθικός Ζαρουρί, χατ τρικ ο Μαροκινός

Στο δεύτερο ημίχρονο το «τριφύλλι» μπήκε έχοντας ως αποκλειστικό στόχο να εμφανιστεί συγκεντρωμένος στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ καλό βαθμό στο συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς όχι μόνο δεν απειλήθηκε, αλλά απείλησε κιόλας.

Στο 56′ ο Κώτσιρας σούταρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει λίγα μέτρα έξω, ενώ δύο λεπτά αργότερα, ο Μπακασέτας σούταρε πάνω στον Κέλερ, έπειτα από τη λάθος κυκλοφορία της Γιουνγκ Μπόις και το κλέψιμο από τον Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Ζαρουρί έκανε χατ τρικ στο 68′ καθώς δέχθηκε την μπαλιά από τον Κώτσιρα και με προβολή από κοντά κέρδισε ξανά τον Κέλερ, κάνοντας το 1-4. Να σημειωθεί ότι ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού είχε ζητήσει αλλαγή από τον πάγκο του «τριφυλλιού» λόγω ενοχλήσεων, με τον Χρήστο Κόντη να πανηγυρίζει έντονα το τέταρτο γκολ της ομάδας του.

Τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός έκανε συντήρηση δυνάμεων μέχρι την λήξη της αναμέτρησης, επικράτησε με 4-1 και έκανε το καλύτερό του παιχνίδι στη φετινή σεζόν, μπαίνοντας με το δεξί στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις.

Γιουνγκ Μπόις (Κοντίνι): Κέλερ, Τζάνκο (Άντριους), Ζουκρού, Μπενίτο, Χατζάμ, Μάλες, Γκίγκοβιτς (Κόλει), Φερνάντες, Μοντέιρο (Κόρντοβα), Μπεντιά (Ραβέλοσον), Φάσναχτ (Πεχ)

Παναθηναϊκός (Κόντης): Λαφόντ, Κώτσιρας, Ίγκνασον, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτας (Ταμπόρδα), Σιώπης, Σάντσες (Τσιριβέγια), Τετέ (Καλάμπρια), Ζαρουρί (Κυριακόπουλος), Σφιντέρσκι (Ντέσερς)

