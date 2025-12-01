Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα τη Δευτέρα (1/12) οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Από το πρωί, αγρότες από τα Μάλγαρα και τις γύρω περιοχές συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της εθνικής οδού, όπου είχε στηθεί μπλόκο, παρουσία της Αστυνομίας, για να αποτραπεί η είσοδος στο οδικό δίκτυο.

Παρά τον αστυνομικό κλοιό, ομάδα αγροτών κινήθηκε μέσα από χωράφια, βγήκε στο οδόστρωμα και κατάφερε να φτάσει στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί έκλεισαν τα διόδια, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας. Ο κύριος όγκος των τρακτέρ παραμένει συγκεντρωμένος στον κόμβο των Μαλγάρων. Ωστόσο, σε μια ένδειξη καλής θέλησης οι αγρότες αποφάσισαν το μεσημέρι της Δευτέρας να ανοίξουν το ρεύμα της εθνικής οδού προς Θεσσαλονίκη κρατώντας ωστόσο κλειστή την κάθοδο προς Αθήνα.

Ο αγρότης και μέλος του Συντομιστικού Χαλάστρας Γιώργος Μπότας, σε δηλώσεις του στο Thesspost, υπογράμμισε ότι οι αγρότες είναι έτοιμοι να κάνουν Χριστούγεννα στον δρόμο.

Από χθες παραμένει κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας. Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του

Νέα μπλόκα έχουν προγραμματιστεί να σχηματιστούν σήμερα και σε Θήβα και Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο και στις Σέρρες. Παράλληλα, οι αγρότες του Κιλκίς έχουν προχωρήσει σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου Δοϊράνης σε είσοδο και έξοδο με περίπου 24 τρακτέρ.

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αγρότες της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, αλλά και άλλα λιμάνια της χώρας ακόμη και τελωνεία.

Λάρισα: Ελεύθεροι οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια στη Νίκαια

Αναβολή για την προσεχή Πέμπτη δόθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας στην υπόθεση με τους δύο αγρότες που συνελήφθησαν χθες στα αγροτικά μπλόκα. Να σημειωθεί πως ο τρίτος που σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας συνελήφθη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ένας εκ των κατηγορουμένων σύμφωνα με τον συνήγορο του αρνείται ότι διέπραξε βία κατά των αστυνομικών και βρέθηκε στα μπλόκα για αν διαμαρτυρηθεί ειρηνικά.

Σε δηλώσεις του στο larissanet.gr ένας εκ των συλληφθέντων, Δημήτρης Ντιζές, ανέφερε πως χρησιμοποίησε τον πυροσβεστήρα ως άμυνα, απέναντι στα χημικά που έριξαν οι αστυνομικοί εναντίων των αγροτών. «Με συγκίνησε οι συμπαράσταση των συναδέλφων μου. Ο αγώνας θα συνεχιστεί και σήμερα θα μεταβώ στο μπλόκο για να τους συμπαρασταθώ κι εγώ».

Η ένταση της Κυριακής ήταν ιδιαίτερα υψηλή σε διάφορα σημεία της Θεσσαλίας, με συγκρούσεις σώμα με σώμα, χημικά, τραυματισμούς και συλλήψεις.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας συγκεντρώθηκαν δεκάδες αγρότες, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους τους. Δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα για τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως «ο αγώνας δεν σταματά» και πως οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.