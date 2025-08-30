Τραγωδία δίχως τέλος εκτυλίχθηκε στην Εύβοια καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατέληξε σήμερα (30/8) η σύζυγος του δικυκλιστή που πέθανε ακαριαία στο Αλιβέρι, έπειτα από το θανατηφόρο τροχαίο της Παρασκευής.

Η γυναίκα που ήταν πολυτραυματίας αρχικά νοσηλεύτηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας και το απόγευμα της Παρασκευής μεταφέρθηκε στο Θριάσειο Νοσοκομείο. Υποβλήθηκε σε διπλή χειρουργική επέμβαση, ενώ από το βράδυ της Παρασκευής, η οικογένεια της 41χρονης ζήτησε να δοθεί αίμα από πολίτες.

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια



Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Αλιβέρι, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι, επιχείρησε προσπέραση. Πάνω τους καρφώθηκε ένα όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς τα δύο οχήματα.

Credits: Evima – Τροχαίο στην Εύβοια

Πηγή: Evima