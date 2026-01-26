Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την πλευρά του Αντρέ Λουίζ, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην χώρα μας για να ολοκληρώσει την μετακίνηση του στον Πειραιά από την Ρίο Άβε!



Ο 23χρονος εξτρέμ της Ρίο Άβε αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 4,5 ετών με τους «ερυθρόλευκους».

Η επισημοποίηση της απόκτησης του Αντρέ Λουίς ενδέχεται να συμβεί ίσως και απόψε ή το αργότερο έως το πρωί της Τρίτης (27/1).

Ο ταλαντούχος παίκτης θα αποκτηθεί με μεταγραφή από τον ιβηρικό σύλλογο, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο στον πρωταθλητή Ελλάδας κι ενισχύοντας μια ήδη εντυπωσιακή επιθετική γραμμή, μαζί με τους Ποντένσε, Ζέλσον Μάρτινς και Στρεφέτσα.