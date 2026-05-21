Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βφεθούν σήμερα τα μη πολιτικά πρόσωπα και αύριο οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021.

Άπαντες αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμίες προκειμένου να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι έχουνλάβει κλήσει να παράσχουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Αν δεν παραστούν αυτοπροσώπως ενώπιον των εισαγγελέων, έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους.

Ποιοι έχουν λάβει κλήσεις

Τα μη πολιτικά πρόσωπα, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι υπάλληλοι και υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού και αγρότες. Οι ανωτέρω εμφανίζονται στις συνομιλίες να ζητούν ή να μεσολαβούν, ώστε να “παρακαμφθούν” τα εμπόδια και να χορηγηθούν υπό έρευνα επιδοτήσεις.

Όσο για τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Βουλή αποφάσισε άρση της ασυλίας τους με 9 εξ αυτών να ελέγχονται για πλημμελήματα και οι 2 για κακούργημα.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της παροχής εξηγήσεων οι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βάρος τους ή αν οι δικογραφίες θα μπουν στο αρχείο.