Η Κέλλυ Καμπάκη καταγγέλλει την οριστική απομάκρυνση του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά, μετά από 14 βανδαλισμούς (Φωτό από Facebook)

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Το μνημείο ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο συγκεκριμένο σημείο κατά τη διάρκεια περιστατικού τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η ίδια ανέφερε ότι το μνημείο είχε υποστεί επανειλημμένους βανδαλισμούς δεκατέσσερις φορές πριν από την οριστική του απομάκρυνση.

Παράλληλα, η κ.

Καμπάκη συνέδεσε το περιστατικό με τις φθορές που έχουν σημειωθεί στο μνημείο της κόρης της, Εμμανουέλας Καριωτάκη, στη Θεσσαλονίκη.

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Η Κέλλυ Καμπάκη κατήγγειλε ότι το μνημείο του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά έχει βανδαλιστεί και πλέον έχει απομακρυνθεί.

Η καταγγελία της Κέλλυς Καμπάκη για την απομάκρυνση του μνημείου του Αντώνη Καργιώτη

Με ανάρτησή της στο Facebook, η μητέρα της Εμμανουέλας Καριωτάκη, της φοιτήτριας Κτηνιατρικής που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την απομάκρυνση του μνημείου που είχε δημιουργηθεί στη μνήμη του Αντώνη Καργιώτη στο λιμάνι του Πειραιά, που βρήκε τραγικό θάνατο, όταν τον έσπρωξαν βίαια από τον καταπέλτη στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να πνιγεί στα απόνερα της προπέλας

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Η Κέλλυ Καμπάκη δημοσίευσε φωτογραφίες που, όπως αναφέρει, απεικονίζουν την κατάσταση του μνημείου πριν και μετά την απομάκρυνσή του από το σημείο της Πύλης Ε3, εκεί όπου τον Σεπτέμβριο του 2023 ο Αντώνης έχασε τη ζωή του.

Στην ανάρτησή της αναφέρει ότι το μνημείο είχε βανδαλιστεί επανειλημμένα και υποστηρίζει ότι, μετά από 14 περιστατικά φθοράς, «την 15η τα εξαφάνισαν όλα».

Παράλληλα, συνέδεσε την υπόθεση με τους βανδαλισμούς που έχουν σημειωθεί κατά καιρούς στο σημείο της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της Έμμα, αφήνοντας αιχμές για όσους επιθυμούν να σβήσουν τη μνήμη των θυμάτων.

«Όπως και στην περίπτωση της Έμμας στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης, κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται. Όμως ο Αντώνης και η Έμμα, όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους, δεν θα ξεχαστούν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Αυτό είναι το πριν και το μετά του μνημείου του Αντώνη Καρυώτη στο λιμάνι του Πειραιά Πύλη Ε3 εκεί που είναι τα Κρητικά καράβια! Εκεί που δολοφόνησαν τον Αντώνη εν ψυχρό σπρώχνοντας τον στο νερό ενώ δεν ήξερε κολύμπι !! Μετά από 14 βανδαλισμούς την 15η τα εξαφάνισαν όλα !!

Οπως και στην περίπτωση της #Εμμα στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης κάποιοι προφανώς δεν θέλουν να θυμούνται … όμως ο Αντώνης και η Εμμα όσο και να προσπαθούν να σβήσουν τα ίχνη τους ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ !»