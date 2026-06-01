Οι έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε κεντρικούς δρόμους της πόλης φαίνεται τελικά ότι δεν είναι τόσο έξυπνες καθώς κάνουν λάθη, προκαλώντας προβλήματα στους πολίτες.

Πώς λειτουργούν οι ai κάμερες

Οι οδηγοί που καταγράφονται από κάμερες να παραβιάζουν τον ΚΟΚ λαμβάνουν πλέον ηλεκτρονική ειδοποίηση αντί για το παραδοσιακό «ροζ χαρτάκι». Η κλήση δεν βεβαιώνεται άμεσα, καθώς προηγείται έλεγχος του οπτικού υλικού από την Τροχαία και δίνεται περιθώριο ένστασης στους παραβάτες. Αν η Τροχαία αποφασίσει ότι υπήρξε όντως παράβαση, τότε αποστέλλεται το πρόστιμο στους οδηγούς.

Όπως αναφέρεθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι», από τις 13.000 αναφορές που έχουν γίνει, έχουν ελεγχθεί από την Τροχαία οι 5.500 χιλιάδες και από αυτές οι σωστές, δηλαδή εκεί όπου όντως υπήρξε παράβαση ήταν μόνο 400.

Τα λάθη που βάζουν σε μπελάδες τους πολίτες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αστοχίας της έξυπνης κάμερας, ήταν όταν ένας οδηγός έλαβε κλήση μέσω gov ότι μιλούσε στο κινητό του την ώρα της οδήγησης. Ο οδηγός θέλοντας να ελέγξει την αναφορά της κάμερας μετέβη στην τροχαία όπου και διαπιστώθηκε ότι εκείνη την ώρα… έξυνε το αυτί του.

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, η κάμερα κατέγραψε τον συνοδηγό χωρίς ζώνη, ωστόσο όπως αποδείχθηκε αργότερα δεν υπήρχε καν συνοδηγός στο αυτοκίνητο.

