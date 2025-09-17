Αποκλεισμός για τον Μίλτο Τεντόγλου ο οποίος βρέθηκε στην 11η θέση στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Με καλύτερο άλμα μόλις στα 7,83 μ. ο Ελληνας άλτης αποχαιρέτησε πρόωρα την κούρσα του τελικού και έμεινε εκτός βάθρων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ο οποίος ταξίδεψε τραυματίας στο Τόκιο με πρόβλημα στον αστράγαλο ενώ στο δεύτερο άλμα του σταμάτησε πιάνοντας τη γάμπα του.

Σταμάτησε στα μισά και ακύρωσε τη δεύτερη προσπάθειά του ο Τεντόγλου

Δυσαρεστημένος ο Τεντόγλου για την τρίτη του προσπάθεια