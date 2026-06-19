Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο μάθημα των Γερμανικών εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα.

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων ολοκληρώνονται στις 25 Ιουνίου και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.

Advertisement

Advertisement

Το πρόγραμμα των επόμενων Ειδικών Μαθημάτων::

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου, θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής.