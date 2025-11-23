Το παρκάρισμα στο κέντρο της Αθήνας έχει γίνει πολυτέλεια, καθώς οι τιμές για μία θέση στάθμευσης συνεχώς αυξάνονται λόγω της αύξησης των οχημάτων και του περιορισμένου δημόσιου χώρου.

Σύμφωνα με το Mega, στο Κολωνάκι, 1 ώρα στάθμευσης κοστίζει 10-18€ (με κάθε επιπλέον ώρα 2€), στο Παγκράτι, 6-10€ ανά ώρα (με κάθε επιπλέον ώρα 1€) και στην Κυψέλη, έως 8€ ανά ώρα (με κάθε επιπλέον ώρα 1€).

Στο Κέντρο της Αθήνας, λίγες ώρες στάθμευσης μπορούν να φτάσουν έως και 20€.

Πολλοί οδηγοί στρέφονται στην αγορά θέσης πάρκινγκ, όπου οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Ενδεικτικά: στην Κηφισιά 13,35 τ.μ. κοστίζουν έως και 375.000 €, στο Κέντρο της Αθήνας 11 τ.μ. κοστίζουν 197.500 €, στη Γλυφάδα 10,8 τ.μ. κοστίζουν 180.000 € ενώ στο Κολωνάκι 9,89 τ.μ. κοστίζουν 150.000 €.