Ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς LNG και η ενέργεια γενικότερα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης Ζελένσκι στην Αθήνα σήμερα Κυριακή: Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να καταφθάσει το μεσημέρι, στο πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του.

«Συνάπτουμε συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και στρατηγικά για το μακροπρόθεσμο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση στα social media, προαναγγέλοντας συμφωνία στον τομέα της ενέργειας. «Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα, θα εξασφαλίσουν τις εγγυήσεις του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που μας βοηθούν», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με την ανακοίκωση της ΕΛ.ΑΣ, «απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00′ έως και την ώρα 22:00′ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές».