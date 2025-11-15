Συζητήσεις για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων θα έχουν ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψης Ζελένσκι στην Αθήνα- την πρώτη εδώ και δύο χρόνια.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η ενέργεια, και συγκεκριμένα ο «κάθετος διάδρομος»- η μεταφορά αερίου μέσω Αλεξανδρούπολης- Βαλκανίων προς την Ουκρανία, με φόντο τις πρόσφατες συμφωνίες που υπεγράφησαν σχετικά με το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η ενίσχυση της Ουκρανίας με επιπλέον αμυντικό υλικό είναι άλλο ένα θέμα που θέτει πάντα ο Ουκρανός πρόεδρος, με την ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αποσαφηνίσει ότι δεν παραχωρεί οπλικά συστήματα η απώλεια των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο την αμυντική θωράκιση της χώρας (οι όποιες παραχωρήσεις αφορούν κατά κανόνα παλαιό και μη επιχειρησιακά αναγκαίο υλικό).

